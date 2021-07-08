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четверг, 08 июля 2021 18:00

Как правильно выбрать тапки для дома

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Как правильно выбрать тапки для дома
Обувь из синтетических материалов не дает дышать ногам. Фото: pixabay

Домашние тапки должны быть качественными из натуральных материалов, иначе это грозит здоровью и красоте ног.

Могут быть проблемы с голенями, стопами. Есть риск появления пяточных шпор, пишет Change.ua.

Обувь из синтетических материалов не дает дышать ногам. Образуется парниковый эффект - грибковые бактерии быстро размножаются и поражают ногти и кожу стоп. Тапки из натуральных тканей дают коже дышать и отдохнуть после рабочего дня на ногах.

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Рекомендуют выбирать тапочки на пол размера больше, чтобы не сжимало ноги. Иначе нарушается кровообращение, есть чувство усталости и боли. Тапки без фиксирующей задней части не по размеру провоцируют подвывих в голеностопном суставе, так как нога не зафиксирована и пята может скользить. Ноги будут болеть, поэтому лучше покупать полностью закрытые тканевые или кожаные с открытой пяткой.

Резиновые тапочки носить не надо. Холодная резина простужает суставы и приводит к раннему ревматизму. Шлепки по пятке задника постоянно травмируют пяточную кость и образуют пяточные шпоры.

Регулярно нужно менять как постель для сна, так и подушки. Существует надежный и легкий способ проверить, в каком состоянии подушка. По ее словам, если подушку не менять, то будут проблемы с кожей, волосами и здоровьем в целом. Ведь подушки поглощают много пыли, пота, частичек кожи. Их надо обновлять несколько раз в год.

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Дата
08
июля

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