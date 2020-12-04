Как нарастить ресницы - классический алгоритм

"Играть" с эффектами и корректировать форму глаз при наращивании "классики" позволяет использование различных параметров искусственных ресниц. Фото: pixabay

Классический объем наращивание ресниц - это аккуратное поочередное прикрепления одного искусственного волоса в каждой природной реснички.

Исключением могут быть слабые, тонкие или молодые ресницы, для которых чрезмерная нагрузка угрожает провисанием и потерей изгиба, пишет издание "Мама".

Этот способ предусматривает повторение естественного роста волосков для создания максимально натурального, но при этом глубокого и яркого взгляда в трендовом стиле nude look. "Играть" с эффектами и корректировать форму глаз при наращивании "классики" позволяет использование различных параметров искусственных ресниц.

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Благодаря правильному подходу к выбору параметров накладных волосков, которые оптимально соответствуют особенностям родных ресниц, ето обеспечивает безопасность и максимальную эффективность процедуры в каждом индивидуальном случае.

Чтобы подобрать материалы, следует обратить внимание на определенные критерии.

Длина. Чтобы получить качественный результат классического наращивания, лэшмейкер сочетает 3-5 вариантов длин искусственных ресниц. Чаще всего применяют длиной 8-12 мм, это позволяет правильно воспроизвести естественную линию роста и обеспечить натуральный, красивый внешний вид глаз.

Толщина. Чем толще родные ресницы, тем более толстые накладные волокна может использовать мастер. Для классического объема обычно используют легкие и тонкие искусственные ресницы 0,1-0,12 мм, так как чрезмерно толстые волоски создают эффект утяжеления и грубой неестественности.

Выбор изгиба. Ориентируясь на изгиб натуральных ресниц и пожелания клиента, мастер подбирает подходящий вариант завитка. Оптимальными для "классики" считаются В и С изгибы, которые выглядят естественно и не мешают комфортному ношению наращенных ресниц.

Компания Maybelline представила первую тушь для ресниц 16 марта 1917-го. Косметическую компанию основал американец Томас Лиль Уильямс в 1915 году. Он работал в компании, которая распространяла товары по каталогам почтой. Так решил основать собственную. Томас хотел придумать продукт, который бы стал революционным в торговле.