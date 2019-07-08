Как менялась мода на "идеальное женское тело" за последние 100 лет

Пресловутые параметры женской фигуры 60-90-90 появились в конце ХХ века. По одной из версий, такими формами обладала Мэрилин Монро. Однако, при невысоком росте у нее не могли быть такие формы. По другой, модельерам было легче делать выкройку при пошиве платья с женщин с такими формами.

Есть мнение, что 60-90-60 параметры не красоты, а манекена который стоит у модельеров, и как следствие - моделей подбирают, чтобы они подходили под этот манекен. Если для модельеров идеальная фигура 60-90-60, то, например, для математиков идеальная фигура - шар.

Но стандарты менялись в зависимости от видения красоты. Окажись одна из самых успешных сегодня супермоделей Жизель Бюндхен в 1930-х годах, ее назвали бы неприметной серой мышкой с невыразительной фигурой. Ведь внешность Жизель в те времена считалась как минимум нездоровой. С начала XX века стандарты женской красоты изменялись неоднократно, делая все более очевидными различия между "привлекательным" телом и здоровым с медицинской точки зрения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Кто ввел моду на "голые платья"