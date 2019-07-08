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вторник, 09 июля 2019 01:35

Как менялась мода на "идеальное женское тело" за последние 100 лет
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Пресловутые параметры женской фигуры 60-90-90 появились в конце ХХ века. По одной из версий, такими формами обладала Мэрилин Монро. Однако, при невысоком росте у нее не могли быть такие формы. По другой, модельерам было легче делать выкройку при пошиве платья с женщин с такими формами.

Есть мнение, что 60-90-60 параметры не красоты, а манекена который стоит у модельеров, и как следствие - моделей подбирают, чтобы они подходили под этот манекен. Если для модельеров идеальная фигура 60-90-60, то, например, для математиков идеальная фигура - шар.

Но стандарты менялись в зависимости от видения красоты. Окажись одна из самых успешных сегодня супермоделей Жизель Бюндхен в 1930-х годах, ее назвали бы неприметной серой мышкой с невыразительной фигурой. Ведь внешность Жизель в те времена считалась как минимум нездоровой. С начала XX века стандарты женской красоты изменялись неоднократно, делая все более очевидными различия между "привлекательным" телом и здоровым с медицинской точки зрения.

910-е. Девушки Гибсона. Высокая, с узкой талией, пышной грудью и широкими бедрами – такой идеал женской красоты пропагандировал в начале XX века иллюстратор из США Чарльз Гибсон. Дамы с фигурой «песочные часы» доминировали в западном мире моды и рекламы вплоть до начала Первой мировой войны.
«Девушки Гибсона» сопровождали афиши, вывески магазинов и салонов красоты.
1920-е. Демократичные флэпперы. На смену женственным, жеманным и затянутыми в беспощадные корсеты дамам Гибсона в начале 20-х годов прошлого века пришли девушки с совершенно другой внешностью – маленькая грудь, узкие бедра и, главное, никаких корсетов. Их называли флэпперами.
Приверженки этого стиля ввели в моду свободные платья чуть ниже колена, каблуки, яркий макияж и шляпки-клош. Для них было характерно довольно эксцентричное и даже развязное поведение. Они не стеснялись дымить папиросами, громко смеяться и даже управлять автомобилями. Образ жизни флэпперов стал очень популярен, его романтизировали в своих произведениях многие писатели, в частности, Скотт Фицджеральд.
1930-е. Женственность, кудряшки и подчеркнутая талия. На смену легкомысленным и эксцентричным флэпперам пришли немного строгие, уравновешенные и уверенные в себе дамы, предпочитавшие несколько консервативные наряды, подчеркивающие при этом изгибы фигуры.

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