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воскресенье, 16 августа 2020 20:45

Голливудская актриса потрясла сменой имиджа

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Известная голливудская актриса Ольга Куриленко поразила своих поклонников сменой имиджа.

Знаменитость решила поэкспериментировать с цветом волос, покрасилась в более светлый оттенок и изменила стрижку. Результатом перевоплощения она поделилась на своей странице в Instagram.

"Я мечтала вернуться как можно ближе к своему естественному цвету волос. Наконец у меня появилось время это сделать. Это очень близко к тому оттенка, с которым я родилась", - отметила актриса в подписи к снимкам.

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Сторонники актрисы положительно оценили ее перевоплощения и отметили, что ей очень подходит новая прическа.

Американская фитнес-модель 31-летняя Хоуп Билл, которая в сети получила неофициальное звание фитоняшкы с идеальными грудью, снова порадовала поклонников. Уроженка Техаса опубликовала в Instagram фото, на котором позирует топлес.

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Дата
16
августа

Люди ели грызунов и кожаную амуницию

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