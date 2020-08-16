Голливудская актриса потрясла сменой имиджа

Известная голливудская актриса Ольга Куриленко поразила своих поклонников сменой имиджа.

Знаменитость решила поэкспериментировать с цветом волос, покрасилась в более светлый оттенок и изменила стрижку. Результатом перевоплощения она поделилась на своей странице в Instagram.

"Я мечтала вернуться как можно ближе к своему естественному цвету волос. Наконец у меня появилось время это сделать. Это очень близко к тому оттенка, с которым я родилась", - отметила актриса в подписи к снимкам.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Молодая и горячая: откровенные фото невероятно сексуальной легкоатлетки

Сторонники актрисы положительно оценили ее перевоплощения и отметили, что ей очень подходит новая прическа.

Американская фитнес-модель 31-летняя Хоуп Билл, которая в сети получила неофициальное звание фитоняшкы с идеальными грудью, снова порадовала поклонников. Уроженка Техаса опубликовала в Instagram фото, на котором позирует топлес.