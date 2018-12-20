Эротика и искусство: фотограф создает необычные композиции на женском теле

Женское тело всегда вдохновляло художников и фотографов к созданию захватывающих композиций.

Женщина неоднократно становилась музой поэтов и писателей, скульпторов и музыкантов, которые воспевали ее в своих произведениях.

Американский психолог и фотограф Аллан Теггер представил свое видение красоты женского тела. Его серия Bodyscapes еще раз показывает, что женщина способна вдохновлять и очаровывать.

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Фотограф из Киева Богдан Хечо создал изысканные и подчеркнуто сдержанные фотографии в стиле ню. Он имеет уникальный авторский почерк в фотографии. Его работу всегда легко найти среди других. Отличительной особенностью является видение цветных и художественных аспектов.