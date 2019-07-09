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вторник, 09 июля 2019 11:05

Зеленский рассказал, когда вопрос евроблях закроют

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Зеленский рассказал, когда вопрос евроблях закроют
Президент Украины Владимир Зеленский пообещал решить проблему штрафов за "евробляхи". Фото: unian.net

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал решить проблему штрафов за евробляхи, как только будет сформирована новая Верховная Рада.

Гарант считает, что вопрос штрафов за евробляхи вряд ли удастся решить до 22 августа 2019-го. Именно с этого времени нарушителей могут привлечь к ответственности за нелегализацию евроавто.

Вероятнее всего, что только новый парламент, который будет поддерживать инициативы президента, сможет отсрочить штрафы за евробляхи или как-то иначе решить этот вопрос.

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Похоже, что новый состав Верховной Рады сможет попробовать поставить точку в этой истории, но, видимо, не раньше конца лета.

Однако Владимир Зеленский сказал, что если какое-то решение проблемы евроблях будет найдено раньше, его применят.

Это обсудили во время встречи президента с владельцами машин на иностранном реестрации на Закарпатской таможни. Об этом сообщили на tsn.ua.

Штрафы для евроблях отложили на 3 места. Верховная Рада Украины отсрочила штрафы за необоснованное управление нерастаможенными автомобилями до 24 августа 2019-го.

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