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понедельник, 02 декабря 2019 14:38

ЗАЗ тестирует новый автобус
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Обновленный городской автобус ЗАЗ-А10
Фото: today.ua
Обновленный городской автобус ЗАЗ-А10
Обновленный городской автобус ЗАЗ-А10

Запорожский автомобилестроительный завод начал тестировать обновленный городской автобус ЗАЗ-А10.

Общественный транспорт курсирует в Ужгороде на четырех городских маршрутах. Сейчас автобус перевозит пассажиров бесплатно. Он вмещает 60 человек, из которых 24 - сидячие места, сообщает today.ua.

Пользователям транспорт не очень понравился через узкий проход и высокие ступеньки в задней части. Также в нем неудобно расставлены сиденья, к которым трудно подойти и остается мало места для стоячих пассажиров. А во время движения ощущается вибрация.

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К преимуществам можно отнести специальную систему, которая облегчает вход и выход пассажиров. Независимая передняя подвеска позволяет разворачиваться буквально на месте, что важно во время поездки по городу. Кроме этого, автобус оборудовали специальными местами для инвалидов.

Местные власти планируют купить несколько экземпляров обновленного ЗАЗ-А10. В базовой комплектации он стоит 2,15 млн грн.

Украинец превратил автомобиль ЗАЗ-968 в спорткар, который назвал ЗАЗ 968 Белкин.

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02
декабря

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