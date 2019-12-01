Запатентовали дисковые тормоза

Широкое использование дисковых тормозов началось в конце 1960-х годов Фото: avtoz.net

1 декабря 1902 года британский инженер Фредерик Ланчестер получил патент на дисковые тормоза.

Ланчестер был не только изобретателем, но и создателем первого британского автомобиля. Свое изобретение он применял на машинах, которые сам выпускал.

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Однако в эксплуатации такие тормоза показали недостаточную эффективность. Все из-за отсутствия в то время нужных материалов для их изготовления. Как результат, они не получили признания и широкого распространения, поэтому о них забыли.

Применять на автомобилях их снова начали в начале 50-х годов. Тогда их использовали для спорткаров. Во второй половине этого периода - на престижных серийных.

Широкое применение дисковых тормозов на массовых автомобилях началось в конце 1960-х годов.