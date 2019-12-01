Запатентовали дисковые тормоза

 
Ексклюзивы
1/5
Украину ждет процветание - астролог Рената Раевская
Украину ждет процветание - астролог Рената Раевская
Просмотров: 2016
"Час убеждал россиянина сдаться. Он попросил выстрелить ему в голову" - разведчик
"Час убеждал россиянина сдаться. Он попросил выстрелить ему в голову" - разведчик
1 Просмотров: 3501
Чтобы не было, как в 1990-х. Почему украинцы боятся рынка земли
Чтобы не было, как в 1990-х. Почему украинцы боятся рынка земли
Просмотров: 315
Что может стать катастрофой для рейтинга Зеленского
Что может стать катастрофой для рейтинга Зеленского
3 Просмотров: 2791
Перед встречей с Путиным Зеленского предостерегли от "особого статуса" и остальных кремлевских планов
Перед встречей с Путиным Зеленского предостерегли от "особого статуса" и остальных кремлевских планов
Просмотров: 1170
Позиция по газу показывает, что Зеленским руководят из Москвы - эксперт
Позиция по газу показывает, что Зеленским руководят из Москвы - эксперт
1 Просмотров: 1071
4 года без российской газовой иглы. Как Украина не замерзла
4 года без российской газовой иглы. Как Украина не замерзла
1 Просмотров: 1233
Забужко рассказала, почему украинский Голодомор уникальный
Забужко рассказала, почему украинский Голодомор уникальный
Просмотров: 990
"Есть желание иметь другого мэра" - эксперт о деле Садового
"Есть желание иметь другого мэра" - эксперт о деле Садового
Просмотров: 1071
Снять наличные в кассе магазина: экономисты объяснили, кому выгодно нововведение
Снять наличные в кассе магазина: экономисты объяснили, кому выгодно нововведение
1 Просмотров: 11421
Фото
Все фото
7
7
4
3
10
Показали легендарную модель Porsche
Показали легендарную модель Porsche
В Десне испытали бронеавтомобили
В Десне испытали бронеавтомобили
В Украине заметили чрезвычайно дорогой бронированный внедорожник Dartz
В Украине заметили чрезвычайно дорогой бронированный внедорожник Dartz
Родился создатель первого в мире автомобиля
Родился создатель первого в мире автомобиля
Говорите, что машина страшная? У Tesla заказали уже 150 тыс. пикапов Cybertruck
Говорите, что машина страшная? У Tesla заказали уже 150 тыс. пикапов Cybertruck
Видео
Все видео
Электрокар Tesla попал в Книгу рекордов Гиннеса
Электрокар Tesla попал в Книгу рекордов Гиннеса
Установили новый мировой рекорд скорости на тракторе
Установили новый мировой рекорд скорости на тракторе
Автомобиль с реактивным двигателем разогнали до 1010 км/ч
Автомобиль с реактивным двигателем разогнали до 1010 км/ч
Закрывают новые въезды для грузовиков
Закрывают новые въезды для грузовиков
Объявили официальное название электрического Mustang
Объявили официальное название электрического Mustang
Интервью
1/5
Ни один человек не пришел в мир просто так, каждый имеет миссию - астролог Рената Раевская
Ни один человек не пришел в мир просто так, каждый имеет миссию - астролог Рената Раевская
Просмотров: 1026
"Час убеждал россиянина сдаться. Он попросил выстрелить ему в голову" - разведчик
"Час убеждал россиянина сдаться. Он попросил выстрелить ему в голову" - разведчик
1 Просмотров: 3501
Полгода работы президента Зеленского. Оценки и прогнозы
Полгода работы президента Зеленского. Оценки и прогнозы
24 Просмотров: 6660
Какая рыба исчезает из украинских водоемах - эксперт дает неутешительные прогнозы
Какая рыба исчезает из украинских водоемах - эксперт дает неутешительные прогнозы
Просмотров: 3006
Google прослушивает - криминалист рассказал о кибершпионаже
Google прослушивает - криминалист рассказал о кибершпионаже
Просмотров: 2340
Колонка
Владимир Грисюк
Владимир Грисюк
30 ноября 2019
Просмотров: 387
Вчасно піти
Дядько Віктор усе життя пропрацював у Луцьку водієм маршрутки. Хоча мріяв відкрити кондитерський цех і пекти булочки. Боявся піти з роботи, завжди ...
воскресенье, 01 декабря 2019 09:39

Запатентовали дисковые тормоза

  Комментировать
Запатентовали дисковые тормоза
Широкое использование дисковых тормозов началось в конце 1960-х годов Фото: avtoz.net

1 декабря 1902 года британский инженер Фредерик Ланчестер получил патент на дисковые тормоза.

Ланчестер был не только изобретателем, но и создателем первого британского автомобиля. Свое изобретение он применял на машинах, которые сам выпускал.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Показали легендарную модель Porsche

Однако в эксплуатации такие тормоза показали недостаточную эффективность. Все из-за отсутствия в то время нужных материалов для их изготовления. Как результат, они не получили признания и широкого распространения, поэтому о них забыли.

Применять на автомобилях их снова начали в начале 50-х годов. Тогда их использовали для спорткаров. Во второй половине этого периода - на престижных серийных.

Широкое применение дисковых тормозов на массовых автомобилях началось в конце 1960-х годов.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Запатентовали дисковые тормоза». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
01
декабря

Запатентовали дисковые тормоза

Самое читаемое
Показали фотографии вторжения Советского Союза в Финляндию
Показали фотографии вторжения Советского Союза в Финляндию
30
 Просмотров: 28539
Сексуальные и раскованные: модель показала линейку нижнего белья для полных
Сексуальные и раскованные: модель показала линейку нижнего белья для полных
6
 Просмотров: 21132
Не успеешь уследить: показали забавных котов-пакостников
Не успеешь уследить: показали забавных котов-пакостников
24
 Просмотров: 15336
Американец доказал в суде, кому принадлежит борщ
Американец доказал в суде, кому принадлежит борщ 1 Просмотров: 11520
Красота и нежность: как выглядит самая милая девушка-арбитр Украины
Красота и нежность: как выглядит самая милая девушка-арбитр Украины
15
 Просмотров: 8721
Авто
Ажиотаж: в магазинах раскупили автокресла
Ажиотаж: в магазинах раскупили автокресла 1 Просмотров: 756
Показали легендарную модель Porsche
Показали легендарную модель Porsche
7
 Просмотров: 720
Электрокар Tesla попал в Книгу рекордов Гиннеса
Электрокар Tesla попал в Книгу рекордов Гиннеса
 Просмотров: 486
LEGO выпустил свой Cybertruck
LEGO выпустил свой Cybertruck Просмотров: 153
В Десне испытали бронеавтомобили
В Десне испытали бронеавтомобили
7
 Просмотров: 1962
Больше всего комментируют
5
"Бей жидов" может стать нормой" - Смаглюк о "подавлении свободы слова"
5
Зеленский: "Никто не позволит сливать дела Майдана"
4
Российские оккупанты в "закон о границе" включили всю Донецкую область
3
Россия экспортирует в Украину электроэнергию дешевле, чем продает собственному населению
3
В Госдуме пригрозили Украине "отделением нескольких областей"
Голосов: 13666
Голосование Как наказывать пьяных водителей?
  • Увеличить штраф до 40 тыс. грн
  • В год отправлять на исправительные работы
  • Забирать пожизненно водительское удостоверение
  • Восстановить смертную казнь
  • Не наказывать
  • Читать лекцию о вреде алкоголя
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua