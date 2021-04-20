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вторник, 20 апреля 2021 12:25

Запас хода 588 км: представили кроссовер Volkswagen ID.6
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Запас хода 588 км: представили кроссовер Volkswagen ID.6
Фото: Volkswagen
Запас хода 588 км: представили кроссовер Volkswagen ID.6
Запас хода 588 км: представили кроссовер Volkswagen ID.6
Запас хода 588 км: представили кроссовер Volkswagen ID.6
Запас хода 588 км: представили кроссовер Volkswagen ID.6

На Шанхайском автосалоне представили большой электрический кроссовер Volkswagen ID.6. Новинка получила две модификации ID.6 Crozz и ID.6 X.

Семейство Volkswagen ID.6 базируется на растянутой версии модульной платформы MEB. Кроссоверы идентичны "младшему" VW ID.4, сообщает Motor.

Длину колесной базы электрокаров увеличили до 2965 мм, а габаритную длину - до 4,9 м. Архитектура интерьера одинаковая, но взаимозаменяемых деталей немного. Отличаются передние панели, дверные карты, кресла, интерфейс информационно-развлекательных комплексов и графика виртуальных приборов, хотя диагонали экранов одинаковы.

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Базовые Volkswagen ID.6 заднеприводные: электромотор развивает 180 или 204 л. с., в зависимости от версии. Запас хода достигает 588 км по циклу NEDC.

Volkswagen ID.6 поступит в продажу летом 2021 года, поэтому цены объявят в ближайшее время.

19 апреля в Шанхайском автосалоне представили четвертое поколение кроссовера Nissan X-Trail. Еще в июле 2020 года показали брата-близнеца X-Trail для американского рынка - Nissan Rogue. Его длина - 4648 мм, колесная база насчитывает 2706 мм. Такие габариты присущи и новому X-Trail.

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