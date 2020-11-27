 
Ексклюзивы
1/5
ГБР используют для мести. Сделали зависимым от Офиса президента
ГБР используют для мести. Сделали зависимым от Офиса президента
Просмотров: 9
Черная пятница: кто больше заработает на распродажах
Черная пятница: кто больше заработает на распродажах
Просмотров: 162
Можно будет "кошмарить" людей с депозитами: эксперт о раскрытии банковской тайны
Можно будет "кошмарить" людей с депозитами: эксперт о раскрытии банковской тайны
Просмотров: 1629
Будет провал по всему миру: экономист сделал прогноз на черную пятницу
Будет провал по всему миру: экономист сделал прогноз на черную пятницу
1 Просмотров: 756
Черная пятница в Украине началась досрочно: как будет проходить главная распродажа этого года
Черная пятница в Украине началась досрочно: как будет проходить главная распродажа этого года
Просмотров: 810
Инфекционист объяснил, как правильно определять насыщение крови кислородом
Инфекционист объяснил, как правильно определять насыщение крови кислородом
Просмотров: 2556
"Не хватает только сала, водки и вареников". Неделя в цитатах от GAZETA.UA
"Не хватает только сала, водки и вареников". Неделя в цитатах от GAZETA.UA
Просмотров: 720
"Зеленский забывает, что и кому поручал" - бывший генпрокурор
"Зеленский забывает, что и кому поручал" - бывший генпрокурор
Просмотров: 1773
"Такую красоту не просто найти в Европе и Америке": открыли тропу Шептицкого
"Такую красоту не просто найти в Европе и Америке": открыли тропу Шептицкого
1 Просмотров: 6678
Зеленскому придется продвигать реформы и ограничивать олигархов
Зеленскому придется продвигать реформы и ограничивать олигархов
Просмотров: 414
Фото
Все фото
5
8
8
4
7
Выпустили первый внедорожник для британской королевы
Выпустили первый внедорожник для британской королевы
Выпустили миллионный внедорожник Mercedes
Выпустили миллионный внедорожник Mercedes
Представили Audi бизнес-класса
Представили Audi бизнес-класса
В Украине разыгрывают автомобиль с кинофильма Форсаж
В Украине разыгрывают автомобиль с кинофильма Форсаж
Cadillac сделал революцию в мире автомобильного дизайна
Cadillac сделал революцию в мире автомобильного дизайна
Видео
Все видео
Nissan показал видео с новым пикапом Navara
Nissan показал видео с новым пикапом Navara
Разгоняется за 3 сек. до "сотни" и принадлежал Черновецкому - в столице рассекает загадочный Porsche
Разгоняется за 3 сек. до "сотни" и принадлежал Черновецкому - в столице рассекает загадочный Porsche
В Украине нашли парковку элитных авто
В Украине нашли парковку элитных авто
Спорткар Porsche разбили сразу после покупки
Спорткар Porsche разбили сразу после покупки
В окружении президента такое любят - кому принадлежит украинский бэтмобиль в Монако
В окружении президента такое любят - кому принадлежит украинский бэтмобиль в Монако
Интервью
1/5
Седаны становятся экзотикой - эксперт рассказал, как меняются автомобильные вкусы украинцев
Седаны становятся экзотикой - эксперт рассказал, как меняются автомобильные вкусы украинцев
Просмотров: 954
"Украинцы поняли, что компаний много, а жизнь - одна": как изменился рынок труда
"Украинцы поняли, что компаний много, а жизнь - одна": как изменился рынок труда
Просмотров: 522
"Мы - звезды, которые взорвались и обросли мясом и кожей кожей шкірою ", - Олександр Фразе-Фразенко
"Мы - звезды, которые взорвались и обросли мясом и кожей кожей шкірою ", - Олександр Фразе-Фразенко
Просмотров: 126
Следовать мировым трендам, но с опозданием - эксперт рассказал, чем будет отличаться наш автомобильный рынок от стран ЕС через 10 лет
Следовать мировым трендам, но с опозданием - эксперт рассказал, чем будет отличаться наш автомобильный рынок от стран ЕС через 10 лет
Просмотров: 387
Думать о бизнесе наперед и действовать в рамках закона: директор "ШвидкоГроші" рассказал о 10-летнем пути компании
Думать о бизнесе наперед и действовать в рамках закона: директор "ШвидкоГроші" рассказал о 10-летнем пути компании
Просмотров: 126
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
26 ноября 2020
Просмотров: 342
Зима буде
Місяць листопад у своїй останній декаді ще такий, яким він споконвіку був — не жовтий, де ще зачепилося листя, і не сірий, де воно вже ...
пятница, 27 ноября 2020 14:06

Выпустили миллионный внедорожник Mercedes
8

  Комментировать

27 ноября 2007 года на заводе The Mercedes-Benz в американском штате Алабама с конвейера сошел миллионный автомобиль — белый M-Class 350.

Автомобили М-класса первого поколения представили 19 февраля 1997 года. Mercedes-Benz W163 разрабатывали на заводах концерна DaimlerChrysler в Алабаме для североамериканского рынка. Пятиместный среднеразмерный внедорожник выпускали с возможностью установки третьего ряда сидений.

Серия M-класс стала первой версией автомобилей, которые оснащались функцией электронного контроля устойчивости. Модель также оборудовали боковыми и передними подушками безопасности. Это позволило заработать высокие оценки на краш-тестах.

Ключевой особенностью Mercedes-Benz W163 стала система постоянного полного привода.

Выпустили миллионный внедорожник Mercedes M-Class 350
Фото: drive.ru
Выпустили миллионный внедорожник Mercedes M-Class 350
Выпустили миллионный внедорожник Mercedes M-Class 350
Выпустили миллионный внедорожник Mercedes M-Class 350
Выпустили миллионный внедорожник Mercedes M-Class 350

В 2001 году автопроизводитель провел рестайлинг автомобиля. В результате внедорожник получил новые фары и задние фонари, легкосплавные диски, зеркала со встроенными поворотниками и восемь подушек безопасности. Изменили также отделку салона.

В следующем году компания Mercedes-Benz представила модель ML 350. Внедорожник оснастили 3,7-литровым двигателем. На некоторых рынках ML 350 заменила модель ML 320.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Итальянский гонщик основал автомобилестроительную компанию

Концерн DaimlerChrysler анонсировал новый M-класс в декабре 2004 года. Модельный ряд состоял из бензиновых ML350 и ML500 и турбодизельных ML280 CDI и ML320 CDI.

Модель ML350 оснастили 3,5-литровым двигателем мощностью 272 л.с., ML500 — 5,0-литровым двигателем мощностью 306 л.с.

Производство второго поколения M-класса завершилось в июне 2011 года. На смену ему пришли автомобили серии Mercedes-Benz W166.

В июле 2002 года на базе М-класса первого поколения Mercedes-Benz разработали автомобиль для Папы Римского Бенедикта XVI.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Выпустили миллионный внедорожник Mercedes». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
27
ноября

Выпустили первый внедорожник для британской королевы

Выпустили миллионный внедорожник Mercedes

Итальянский гонщик основал автомобилестроительную компанию

Самое читаемое
Вверх ногами: сетью распространяется флешмоб стюардесс
Вверх ногами: сетью распространяется флешмоб стюардесс Просмотров: 20466
&quot;Служебная халатность привела к смерти, Зеленский сядет в тюрьму&quot; - ветеран
"Служебная халатность привела к смерти, Зеленский сядет в тюрьму" - ветеран
 4 Просмотров: 17280
В платье без нижнего белья: Екатерина Кухар засветила грудь в пикантном декольте
В платье без нижнего белья: Екатерина Кухар засветила грудь в пикантном декольте
5
 Просмотров: 12530
30-летняя мать разбилась с тремя сыновьями: показали видео с места трагедии
30-летняя мать разбилась с тремя сыновьями: показали видео с места трагедии
5
 Просмотров: 9603
Обнаженная итальянка вызвала ажиотаж эротическими снимками
Обнаженная итальянка вызвала ажиотаж эротическими снимками
10
 Просмотров: 8811
Авто
Выпустили первый внедорожник для британской королевы
Выпустили первый внедорожник для британской королевы
5
 Просмотров: 54
Итальянский гонщик основал автомобилестроительную компанию
Итальянский гонщик основал автомобилестроительную компанию
5
 Просмотров: 72
Tesla создаст для Европы дешевый хетчбек
Tesla создаст для Европы дешевый хетчбек Просмотров: 162
Сколько "зеленых" номеров получили украинские владельцы электрокаров
Сколько "зеленых" номеров получили украинские владельцы электрокаров Просмотров: 162
Для него основатель Ferrari перекрасил авто в другой цвет - какие машины имел Диеґо Марадона
Для него основатель Ferrari перекрасил авто в другой цвет - какие машины имел Диеґо Марадона
6
 Просмотров: 603
Больше всего комментируют
4
"В Кремле постоянно звучат мнения о захвате Киева" - дипломат
4
"Служебная халатность привела к смерти, Зеленский сядет в тюрьму" - ветеран
2
Россия планирует масштабное наступление. Есть меньше года, чтобы подготовиться "- Чалый
2
Единственный особый статус, который может быть на Донбассе, это лишение местных жителей избирательных прав
1
Развивающие центры бьют тревогу: более 30% детей не посещают кружки
Голосов: 15592
Голосование Как наказывать пьяных водителей?
  • Увеличить штраф до 40 тыс. грн
  • В год отправлять на исправительные работы
  • Забирать пожизненно водительское удостоверение
  • Восстановить смертную казнь
  • Не наказывать
  • Читать лекцию о вреде алкоголя
Просмотреть