Выпустили миллионный внедорожник Mercedes

27 ноября 2007 года на заводе The Mercedes-Benz в американском штате Алабама с конвейера сошел миллионный автомобиль — белый M-Class 350.

Автомобили М-класса первого поколения представили 19 февраля 1997 года. Mercedes-Benz W163 разрабатывали на заводах концерна DaimlerChrysler в Алабаме для североамериканского рынка. Пятиместный среднеразмерный внедорожник выпускали с возможностью установки третьего ряда сидений.

Серия M-класс стала первой версией автомобилей, которые оснащались функцией электронного контроля устойчивости. Модель также оборудовали боковыми и передними подушками безопасности. Это позволило заработать высокие оценки на краш-тестах.

Ключевой особенностью Mercedes-Benz W163 стала система постоянного полного привода.

Фото: drive.ru

В 2001 году автопроизводитель провел рестайлинг автомобиля. В результате внедорожник получил новые фары и задние фонари, легкосплавные диски, зеркала со встроенными поворотниками и восемь подушек безопасности. Изменили также отделку салона.

В следующем году компания Mercedes-Benz представила модель ML 350. Внедорожник оснастили 3,7-литровым двигателем. На некоторых рынках ML 350 заменила модель ML 320.

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Концерн DaimlerChrysler анонсировал новый M-класс в декабре 2004 года. Модельный ряд состоял из бензиновых ML350 и ML500 и турбодизельных ML280 CDI и ML320 CDI.

Модель ML350 оснастили 3,5-литровым двигателем мощностью 272 л.с., ML500 — 5,0-литровым двигателем мощностью 306 л.с.

Производство второго поколения M-класса завершилось в июне 2011 года. На смену ему пришли автомобили серии Mercedes-Benz W166.

В июле 2002 года на базе М-класса первого поколения Mercedes-Benz разработали автомобиль для Папы Римского Бенедикта XVI.