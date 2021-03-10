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среда, 10 марта 2021 14:57

Volvo представила обновленный кроссовер XC60

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Volvo представила обновленный кроссовер XC60
Volvo представила обновленный кроссовер XC60 фото: autodream.org

Шведская компания Volvo накануне представила свой обновленный кроссовер XC60. Авто отличается внешне от предыдущей версии измененной решеткой радиатора и оригинальными колесными дисками.

Кроме того, кроссовер получил новый мультимедийный комплекс с операционной системой Android, информирует пресс служба компании производителя.

Водителю доступны фирменный магазин приложений Google и навигатор на базе сервиса Google Maps.

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Обновленный Volvo XC60 оснащен модернизированным комплексом помощи водителю ADAS. В него входят различные датчики, радары и видеокамеры, контролирующие обзор вокруг авто и помогают предотвратить опасные ситуации на дороге.

Ожидается, что продажи обновленного Volvo XC60 стартуют уже в мае.

Фермер из села Большое Устье на Черниговщине Владимир Приймщиков собственноручно собрал уникальный трактор. Мужчина работал 4 года над транспортным средством.

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