Владельцы евроблях выдвинули новые требования

Владельцы евроблях подготовили поправки к принятым законопроектам.

Указанные в законопроекте № 8487 ставки растаможки не устраивают сообщество владельцев авто на иностранном регистрации, передает "Авто 24".

Основные правки следующие:

1. Убрать в формуле расчета акциза возраст авто, что автоматически сделает растаможку в Украине на уровне стран Европы 30-40% в случае если авто завозится из-за пределов Евросоюза.

2. Инвалидам войны I инвалидам I, II категории растаможка - 0.

3. Участникам боевых действий растаможивание 50%.

4. Распространить новые ставки растаможки на автобусы, грузовики, для обеспечения безопасности пассажирских и грузовых перевозок.

5. Введение запрета торговли со страной агрессором.

6. Оставить возможность работникам заезжать на праздники к своим семьям через механизм "транзита".

7. Более четко прописать снятия ограничений Евро-5 и ниже и распространить норму на автобусы, грузовики, и другое.

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