В Украину ввозят не только легковушки на евробляхах

В Украину ввозят комбайны на евробляхах. Фото: УН

В Украину ввозят комбайны на евробляхах.

Об этом рассказал директор "Titan Machinery" в Украине Юрий Алаторцев, передает Agravery

"Если проехаться по трассе Киев-Одесса, то можно увидеть огромные массивы техники, которую уже давно никто не мог продать в Европе и Америке. Потому рынки там стагнируют, а конкуренция очень большая и условия земледелия значительно тяжелее, дороже аренда земли. В Украине условия для сельского хозяйства значительно лучше, поэтому мы так стремительно развиваемся", - говорит он.

При этом он не считает, что и старая техника, которая поступает в Украину - отрицательное явление.

5 июля Верховная Рада не смогла проголосовать за обновление состава ЦИК. В ответ на это фракция "Блок Петра Порошенко" отказалась голосовать, пока нардепы не проголосуют. Однако на следующий день вернулись в зал. Недавно "БПП" согласился отказаться от своего представителя, если это сделает и "Народный фронт". 12 июля, Верховная Рада внесла изменения в закон о судоустройстве в части Высшего антикоррупционного суда, запускают его работу. Высшем антикоррупционном суд передадут все подследственные ему дела сразу после запуска. 13 июля парламент принял в первом чтении законопроект, который частично снизит акциз на растаможку автомобилей.