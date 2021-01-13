В Украине запатентовали электрогрузовик

Грузовик развивает скорость до 80 км/ч. Фото: mahnograd.com

Автосборочный завод №1 автомобильной компании Богдан Моторс в Луцке запатентовал многофункциональный электрический грузовик.

Права на промышленный образец вступили в силу в декабре 2020 года. Об этом сообщает Национальный промышленный портал.

Так, первый украинский полностью электрический грузовик представили осенью 2018 года. Его произвели для датской компании Banke Electromotive.

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"Авто ERCV27 имеет максимальную скорость 80 км/ч. Без подзарядки електрогрузовик может преодолеть более 200 км. Срок эксплуатации тяговых батарей составляет 12 лет. Транспортное средство имеет систему видеонаблюдения, кондиционер, водяные отопители", - говорится в сообщении

В Богдан Моторс отметили, что заказчик остался доволен.

Теперь подобные электрические грузовики могут производиться украинским предприятием серийно.

В декабре 2020 года в Украине произвели 523 автотранспортных средства. На заводах произвели 446 легковых авто. Это на 3% больше, чем в прошлом году. 290 автомобилей собрали на Еврокаре, 156 машин выпустил ЗАЗ.