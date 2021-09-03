В Украине впервые сертифицировали автомобиль на водороде

На сертификацию авто потратили полтора месяца. Фото: ЭП

В Украине впервые сертифицировали автомобиль, который заправляют водородом.

Сертификация автомобиля японской марки Toyota продолжалась полтора месяца, сообщает "Украинский водородный совет".

Его нужно было правильно классифицировать, чтобы отвечал действующим стандартам безопасности. В ассоциации говорят, что следующая растаможка водородного автомобиля займет три дня.

Автомобиль пока будут заправлять в Польше. В "Украинском водородном совете" сообщили о работе над первой водородной заправкой в ​​Украине.

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Президент ассоциации Александр Репкин заявил, что вскоре водородные машины "станут такой же обыденностью, как и электрокары".

В Украину возвращается Toyota Proace. В сети официальных дилеров начали принимать предварительные заказы на автомобиль. Пассажирский Proace Verso и грузовой Proace Van раньше продавали в Украине. Благодаря своим особенностям они стали популярными.