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среда, 25 ноября 2020 17:19

В Украине разыгрывают автомобиль с кинофильма Форсаж
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Mitsubishi Eclipse
Фото: DreamCar.
Mitsubishi Eclipse
Mitsubishi Eclipse
Mitsubishi Eclipse


В Украине разыгрывают автомобиль Mitsubishi Eclipse. Это полная копия автомобиля из фильма "Форсаж", за рулем которого ездил Пол Уокер.


Mitsubishi Eclipse выпустили 1999 года. Он имеет двигатель Evolution 7 GT-A ранного поколения объемом 2 л, автоматическую коробку передач, дисковые тормоза на 4 колесах, кожаный салон.


В Украине автомобиль попал из Японии. На нем сразу перетянули кожаный салон, установили обвес. Mitsubishi Eclipse несколько лет участвовал в выставках, собрал много наград благодаря своему внешнему виду. После небольшого ДТП автомобиль продали в г. Днепр, там он сменил 4 владельцев. И наконец попал в харьковских авто мастеров DreamCar. Они перевоплотили автомобиль в настоящую легенду "Форсажа".

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"Мы заменили двигатель, взяли коробку передач, пересыпали обвес и теперь автомобиль" может летать ", - говорит один из мастеров DreamCar Артем - Спорткар получил 18-дюймовые диски, кузов обклеили наклейками, а дно обтянули светодиодной лентой. Мы выполнили все правила тюнинга 2000-х. "

DreamCar создали этот проект, чтобы подарить автомобиль одном из подписчиков Instagram. Розыгрыш состоится 30 ноября, к годовщине со дня гибели Пола Уокера.

Компания BMW запускает кроссовер iX с запасом хода 600 км. Это 2-й полностью электрический автомобиль марки. Его производство стартует 2021 года.

Стоимость электрокара может оказаться выше $70 тыс., пишет The Verge.

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