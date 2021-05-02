В Украине продажи новых автомобилей выросли на 30%

Бестселлером месяца стал компактный кроссовер KIA Sportage - 640 новых автомобилей. Фото: Pixabay

За четыре месяца 2021 года украинцы зарегистрировали 31,1 тысяч новых легковых автомобилей, что на 30% больше чем за аналогичный период прошлого года.

Только в апреле украинцы приобрели и поставили на учет более 10 тысяч новых авто, это почти втрое больше, чем в апреле 2020 года, пишет Укравтопром.

Такой рост регистраций новых авто объясняют исключительно низкой базой сравнения, причиной которой является жесткие карантинные ограничения из-за COVID-19, действовавших в Украине в прошлом году.

Относительно предыдущего месяца текущего года спрос на новые авто увеличился на 11% Больше всего украинцы за месяц купили автомобилей компании Toyota - 1618 штук. На второе место опустилась Renault - 1215 регистраций. Третью позицию сохранила Kia - 830 единиц. Четвертый результат показала Skoda - 616 новых авто. Замыкает пятерку марок-лидеров апреля Volkswagen - 482 зарегистрированных авто.

Бестселлером месяца стал компактный кроссовер KIA Sportage - 640 новых автомобилей.