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вторник, 25 июня 2019 13:38

В первый советский самолет пассажиры заходили вместе с багажом

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Автор: SkyShips
  Первый советский пассажирский широкофюзеляжный самолет - Ил-86
Первый советский пассажирский широкофюзеляжный самолет - Ил-86

Ил-86 - первый советский пассажирский широкофюзеляжный самолет.

Потребность в самолете, который бы смог перевозить до 250 человек, возникла в Советском Союзе в конце 1960-х. Сначала конструкторы пытались модифицировать межконтинентальный пассажирский лайнер Ил-62. Однако изменения привели бы к ухудшению управляемости. Таким образом, разработали новый пассажирский самолет.

Ил-86 реконструировали в 1976-м. В том же году он совершил первый полет. В этот период началось и серийное производство аппарата. Массовое же производство продолжалось с 1980-го по 1993 год. За все время выпустили 106 экземпляров. Последние самолеты сняли с полетов и порезали в 2010-2011-х.

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Широкофюзеляжный самолет получил в эконом-классе 9 мест, которые разделили на 3 ряда с двумя проходами. Общая пассажировместимость Ил-86 составляла 350 человек. Лайнер использовали для регулярных внутренних рейсов средней протяженности - до 3800 км.

На Ил-86 были установлены 4 модифицированных двигателя НК-8 и новая в то время система навигации. Она позволяла летать в любой период и при различных погодных условиях. Самолет обустроили и многократной системой резервирования основных функций. Это позволило сделать полет более безопасным.

Единственным гражданским пользователем лайнера в советское время был "Аэрофлот". У самолета было 4 модификации, которые находились в серийном производстве. Стоит отметить, что за весь период эксплуатации - более 30 лет, не погиб ни один пассажир.

Автор: aif.ru
  Инфографика самолета Ил-86
Инфографика самолета Ил-86

Основным недостатком Ил-86 была низкая мощность двигателей. Кроме этого, большая взлетная масса требовали от самолета долгого разгона и посадку. Из-за этого не все аэропорты подходили для летательного аппарата. Слабым был и реверс двигателей, поэтому посадка требовала большего пробега.

Еще одной причиной упадка производства стал "приход" на российский рынок иностранных самолетов компаний Boeing и Airbus. По своей цене и эксплуатацией они были значительно дешевле Ил-86. Также уровень шума двигателей не отвечал международным нормам. Он был значительно сильнее.

На 12 февраля 2017-го из 106 построенных самолетов было потеряно 4. При этом авиационных инцидентов с Ил-86, что не закончились авиакатастрофой, было больше.

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