В ОАЭ можно без экзаменов обменять украинское водительское удостоверение

Упрощение касается только категорий А и В. Фото: pixabay.com

С 1 октября украинское водительское удостоверение можно без экзаменов обменять в Объединенных Арабских Эмиратах.

Сегодня вступил в силу меморандум о взаимном признании и обмене национальных водительских удостоверений, говорится на сайте МВД. Документ подписали в Абу-Даби 14 февраля.

"Отныне каждый гражданин Украины, который переезжает в ОАЭ, сможет конвертировать национальное удостоверение на эмиратский аналог по упрощенной процедуре без повторной сдачи теоретического и практического экзаменов. Такое упрощение касается только категорий А и В", - говорится в сообщении.

Также украинцы, которые временно находятся в Эмиратах, могут управлять автомобилем с национальным водительским удостоверением без дополнительного получения международного удостоверения. Аналогичные условия будут применять к гражданам ОАЭ, которые находятся или проживают в Украине.

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В июле прошлого года украинские водительские удостоверения признали в Турции. По упрощенной процедуре и без экзаменов водители могут обменять удостоверения на аналогичные в стране проживания.