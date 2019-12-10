В Jaguar "прокачали" первый электромобиль

Автор: Motor1 Jaguar I-Pace получил обновление программного обеспечения

Британский автопроизводитель Jaguar разработал обновления программного обеспечения для своего первого электрокара I-Pace.

Новая функция поможет кроссоверу проезжать дополнительно около 20 км без подзарядки, сообщает The Verge.

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Теперь автомобиль будет преодолевать 396 км вместо 376 км. В компании считают, что обновление ПО, позволит более эффективно использовать электроэнергию от двух электродвигателей, расположенных у колес.

Для обновления программного обеспечения владельцам электрокаров необходимо обратиться к дилерам.

На Нью-Йоркском международном автосалоне обладателем премии World Car Awards 2019, победив сразу в трех номинациях, стал электромобиль Jaguar I-Pace.