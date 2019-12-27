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вторник, 31 декабря 2019 07:25

Утвердили устройство, которое по сей день помогает полиции

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Автор: WBUR
  Первый электрометр - Drunkometer
Первый электрометр - Drunkometer

31 декабря 1938 года городское управление полиции Индианаполиса официально утвердило первый алкометр.

Прибор Drunkometer, который дословно переводится, как "бухометр", разработал доктор Ролла Нейл Харгер. Тест по определению по выдыхаемом водителем воздуху состояния его алкогольного опьянения проводили за 10 мин.

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Штат Индиана стал первым, в котором установили допустимую норма содержания алкоголя в крови водителя. Ее превышение стало караться законом.

Максимальное значение алкоголя в крови водителя, допустимо в 2019 году - 0,2 промилле.

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Дата
31
декабря

Утвердили устройство, которое по сей день помогает полиции

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