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четверг, 07 октября 2021 16:06

Установили дополнительные камеры на дорогах: где и когда заработают

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Установили дополнительные камеры на дорогах: где и когда заработают
Камеры автофиксации нарушений ПДД заработают в семи городах. Фото: pixabay.com

С 8 октября на дорогах семи городов Украины заработают еще 20 камер автоматической фото- и видеофиксации нарушений ПДД.

Адреса, где будут работать камеры, в Facebook сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий. Камеры видеофиксации нарушений ПДД установили в Кременчуге, Ивано-Франковске, Тернополе, Кропивницком, Николаеве, Сумах и Белой Церкви.

Кременчуг:

- просп. Свободы, 120/25, направление прибора - ул. Бойко.

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Ивано-Франковск:

- ул. Краховецкая, 216, направление - ул. Вишневая;
- ул. Галицкая, 144, направление - въезд в город;
- ул. Тисменицкая, 311, направление - въезд в город;
- ул. Евгения Коновальца, 320, направление - ул. Светлая;
- ул. Евгения Коновальца, 411, направление - ул. Довбуша.

Тернополь:

- просп. Воссоединения, 45-Б, направление - ул. Богдана Лепкого;
- просп. Воссоединения, 47-Б, направление - Збаражское шоссе;
- ул. Протасевича, 8, направление - просп. Степана Бандеры;
- ул. Степана Будного, 28, направление - ул. Карпенко.

Кропивницкий:

- вул. Габдрахманова, 35-А, направление - ул. Шатило;
- ул. Габдрахманова, 50, направление - ул. Ивана Олинского.

Николаев:

- просп. Центральный, 160, направление - Херсонское шоссе.

Сумы:

- ул. Вячеслава Чорновола, направление - ул. Люблинская;
- ул. Харьковская, 96, направление - ул. Сергея Табалы;
- ул. Героев Сумщины, 10, направление - ул. Гагарина;
- ул. Героев Сумщины, 27, направление - пл. Независимости;
- ул. Героев Крут, 20, направление - ул. Ивана Харитоненко.

Белая Церковь:

- просп. Князя Владимира, направление - ул. Короленко;
- ул. Леваневского, 48, направление - ул. Некрасова.

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Скоро на дорогах появится четыре "фантомных патруля" МВД без опознавательных знаков, которые будут скрыто контролировать скорость других автомобилей на дороге. Фантомные патрули также будут выявлять авто-двойников и искать машины, которые в розыске. Четыре автомобиля обошлись бюджету в 3,7 млн грн.

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Дата
07
октября

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