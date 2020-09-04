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вторник, 25 мая 2021 08:55

Украинский горючее проверили на качество - результаты Союза потребителей Украины

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Союз потребителей Украины с привлечением авторитетных международных компаний провел масштабное исследование качества топлива на семи АЗС в Киеве и Киевской области. Результаты презентовали на пресс-конференции в УНИАН 24 мая.

Участниками исследования стали сети ОККО, БРСМ, SOCAR, MOTTO, Авантаж 7, WOG, SUNOIL. Образцы дизельного топлива и бензина марки "А-95" принимали специалисты компании SGS - мирового лидера в сфере инспекционных услуг. Анализ проводило украинское подразделение Bureau Veritas, член Международной федерации независимых инспекционных агентств (IFIA) - лаборатория "Инспекторат Украина". Инициатором исследования стал Союз потребителей Украины.

Автор: Союз потребителей Украины
  Результаты исследования топлива на украинских АЗК
Результаты исследования топлива на украинских АЗК

Исследование опровергло информацию ряда СМИ о якобы содержании запрещенного монометиланилина в топливе БРСМ. Проверяющие не выявили ММА в образцах ни одной из семи сетей.

Автор: Союз потребителей Украины
  Результаты исследования топлива на украинских АЗК
Результаты исследования топлива на украинских АЗК

Негативные результаты с точки зрения качества получило топливо сетей MOTTO и SUNOIL. В частности, содержание серы в бензине этих АЗС превышает норму в 2 раза и на 20% соответственно. Этот же показатель по дизтопливу превышен в 30 и 15 раз соответственно. Содержание кислорода (при норме до 2,7%) в бензине МОТТО составило 12,7%, в SUNOIL — 6,24%. Ниже нормы октановое число — 92 у МОТТО и 93,9 у SUNOIL вместо необходимых 95. Кроме того, в топливе этих сетей выявлено повышенное содержание токсичного метанола: при норме до 3% в МОТТО — 16,5%, SUNOIL — 3,6%.

"В сети МОТТО также были проблемы с документами. Мы, к сожалению, нашли только паспорт производителя. Как в дальнейшем выяснилось, этот паспорт не отвечал показателям, которые были получены из лабораторного исследования", — сообщил исполнительный директор Международной академии стандартизации Олег Цильвик. Обязательного паспорта лаборатории не оказалось в сетях Авантаж 7 и SUNOIL. На SUNOIL также выявили факт реализации нефтепродуктов без выдачи фискального чека.

Автор: Союз потребителей Украины
  Результаты исследования топлива на украинских АЗК
Результаты исследования топлива на украинских АЗК

Худшие результаты в соотношении "цена-качество" получили представители премиум-сегмента. ОККО, SOCAR и WOG продают бензин по самой высокой на рынке цене — 30,22 грн. Самая низкая цена у Авантаж 7 — 27,95 грн. При этом ОККО и WOG, как и Авантаж 7, покупали топливо в одно и то же время у одного поставщика — Мозырского нефтеперерабатывающего завода.

Автор: Союз потребителей Украины
  Результаты исследования топлива на украинских АЗК
Результаты исследования топлива на украинских АЗК

"В необычный для рыночных условий способ три оператора держат одну цену, а у их конкурента с аналогичным продуктом цена существенно отличается. Похожая ситуация с дизелем. Три поставщика реализуют продукцию Мозырского НПЗ и снова цена отличается на 2 гривны", — сказал Олег Цильвик. Он допустил, что такая аномальная ценовая политика может быть свидетельством того, что премиум-сети формируют цены не в рыночный способ.

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В апреле украинцы чаще всего покупали автомобили марки Renault. Лидерами продаж также стали Toyota, Volkswagen, Hyundai и Suzuki, сообщает Укравтопром.

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