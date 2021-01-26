украинская полиция будет ездить на Peugeot 301

Фото: Peugeot.ua

Служба Национальной полиции Украины получила 310 новых автомобилей Peugeot 301 для дежурства по охране общественного порядка. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Современные машины имеют специальные сигналы, средства связи и ведомственную символику. Новые автомобили оснащены 1,6-литровым бензиновым двигателем мощностью 115 л. с., который работает в паре с шестиступенчатой ​​"механикой".

В модель установлен семидюймовый сенсорный экран. Он отражает водителю вид с камеры заднего обзора, данные системы 3D-навигации и карты местности. Он также дублирует интерфейсы приложений MirrorLink, Android Auto и Apple Carplay со смартфонов, поддерживающих Mirror Screen Triple Play. Такую ​​систему можно редко встретить в седанах этого класса.

Кроме того, машины имеют усиленную подвеску, заводскую защиту двигателя, подогрев передних сидений и нижней части лобового стекла, наружные зеркала заднего вида с электроприводом и подогревом.

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В 2020 году Нацполиция получила 30 специализированных автомобилей для контроля состояния машин.