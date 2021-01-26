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вторник, 26 января 2021 17:37

Украинская полиция будет ездить на Peugeot 301
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украинская полиция будет ездить на Peugeot 301
Фото: Peugeot.ua
украинская полиция будет ездить на Peugeot 301
украинская полиция будет ездить на Peugeot 301

Служба Национальной полиции Украины получила 310 новых автомобилей Peugeot 301 для дежурства по охране общественного порядка. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Современные машины имеют специальные сигналы, средства связи и ведомственную символику. Новые автомобили оснащены 1,6-литровым бензиновым двигателем мощностью 115 л. с., который работает в паре с шестиступенчатой ​​"механикой".

В модель установлен семидюймовый сенсорный экран. Он отражает водителю вид с камеры заднего обзора, данные системы 3D-навигации и карты местности. Он также дублирует интерфейсы приложений MirrorLink, Android Auto и Apple Carplay со смартфонов, поддерживающих Mirror Screen Triple Play. Такую ​​систему можно редко встретить в седанах этого класса.

Кроме того, машины имеют усиленную подвеску, заводскую защиту двигателя, подогрев передних сидений и нижней части лобового стекла, наружные зеркала заднего вида с электроприводом и подогревом.

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В 2020 году Нацполиция получила 30 специализированных автомобилей для контроля состояния машин.

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26
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