Украинцев расспросили, пристегиваются ли в автомобиле. Результаты удивляют

Украинцы не пользуются ремнем безопасности, но считают важным. Фото: pixabay.com

Меньше половины украинских водителей постоянно пользуются ремнем безопасности, при этом почти все согласны, что использовать его во время езды важно.

"82% пассажиров на переднем сиденье утверждают, что пристегиваются, а 52% - делают это постоянно. Среди водителей показатели еще ниже: 48% говорят, что пристегиваются время от времени, и лишь 39% - постоянно. Хотя 95% украинцев согласны, что использовать ремни безопасности важно, чтобы уберечь жизнь в случае аварии", - написал в Facebook заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий.

Наихудшая ситуация с использованием ремней безопасности на заднем сиденье: только 26% утверждают, что пристегиваются, когда сидят сзади, и только 12% привыкли делать это каждый раз.

69% родителей говорят, что пристегивают ребенка. Но только 61% родителей пристегивают их всегда.

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Соответствующий опрос проводила компания Gradus Research в декабре 2020 года. В нем приняли участие тысячу респондентов в возрасте 18-50 лет в городах Киев, Львов, Мариуполь, Одесса и Харьков.

Президент Владимир Зеленский подписал закон, который усилил ответственность за нарушение правил дорожного движения. В частности, увеличил наказание за пьяное вождение, превышение скорости, непристегнутый ремень, отсутствие шлема у мотоциклиста, неосветлённый номерной знак, разговор по телефону за рулем без гарнитуры, нарушение правил проезда перекрестков, остановок, правил обгона, проезд на запрещающий сигнал светофора. Увеличили штрафы для пешеходов и велосипедистов.