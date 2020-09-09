Uber будет развозить клиентов только на электрокарах

8 сентября транспортная компания Uber объявила, что в Северной Америке и Европе 100% поездок будет осуществлять на электромобилях до 2030 года, а к 2040-му - в остальном мире.

В компании решили, что будут взимать дополнительную плату за поездки, совершенные на электромобилях, чтобы побудить водителей сделать переход. Вместо того, чтобы платить им непосредственно за обмен автомобилей на электрические.

С сегодняшнего дня Uber вводит дополнительную плату Uber Green в 15 городах США и Канады. Водители, которые используют гибридные или электрические транспортные средства подбора пассажиров, получат дополнительные 50 центов за поездку. Работники, которые используют именно аккумуляторные электромобили, дополнительно получат еще один доллар. В целом 1,50 доллара за поездку.

Это означает, что поездки на гибридных или электрических автомобилях станут немного дороже для клиентов Uber. В компании это считают необходимыми затратами, которые помогут ускорить переход к автопарку с нулевым уровнем выбросов.

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В Киеве еще несколько лет назад начала работать первая служба такси, автопарк которой полностью состоит только из электромобилей. Несмотря на более высокие тарифы и относительно небольшое количество машин, "Окси-Такси" строит свою сеть электрозарядных станций и даже планирует расширять бизнес премиальными и грузовыми электротакси.