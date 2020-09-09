Uber будет развозить клиентов только на электрокарах

 
Ексклюзивы
1/5
Граница Украины с Беларусью может превратиться в место для прогулки российской армии
Граница Украины с Беларусью может превратиться в место для прогулки российской армии
Просмотров: 1368
Люди президента попытаются разбить ментовскую монополию Авакова
Люди президента попытаются разбить ментовскую монополию Авакова
Просмотров: 891
Гарантии по депозитам вырастут: что изменится для банков и их клиентов
Гарантии по депозитам вырастут: что изменится для банков и их клиентов
Просмотров: 360
Изменение избирательного адреса: кабинетных очередей нет
Изменение избирательного адреса: кабинетных очередей нет
Просмотров: 153
Работу коллекторов хотят регулировать по-новому: что изменится для должников
Работу коллекторов хотят регулировать по-новому: что изменится для должников
Просмотров: 1431
Украина без копеек: стоит ли от них отказываться
Украина без копеек: стоит ли от них отказываться
Просмотров: 1647
Назвали продукты, которые в начале осени подешевеют
Назвали продукты, которые в начале осени подешевеют
Просмотров: 621
Что будет с ценами на горючее в сентябре
Что будет с ценами на горючее в сентябре
Просмотров: 414
Запустили IT-проект, который поможет создавать грамотные тексты на украинском языке
Запустили IT-проект, который поможет создавать грамотные тексты на украинском языке
Просмотров: 162
Кулеба объяснил, почему не разорваны дипотношения с Россией
Кулеба объяснил, почему не разорваны дипотношения с Россией
Просмотров: 468
Фото
Все фото
6
13
12
30
3
Киевляне смастерили крошечную Tesla за 500 грн
Киевляне смастерили крошечную Tesla за 500 грн
Минивэн с кожаными сиденьями и первое появление обновленной модели - Opel представил новинки в Киеве
Минивэн с кожаными сиденьями и первое появление обновленной модели - Opel представил новинки в Киеве
Bentley представил самый быстрый в мире кроссовер
Bentley представил самый быстрый в мире кроссовер
Тракторы, машины и сельскохозяйственные дроны - стартовала выставка &quot;Агро-2020&quot;
Тракторы, машины и сельскохозяйственные дроны - стартовала выставка "Агро-2020"
Когда первый электромобиль от Lexus станет доступен в Европе
Когда первый электромобиль от Lexus станет доступен в Европе
Видео
Все видео
"Большая стройка": до приезда Зеленского ночью клали асфальт
"Большая стройка": до приезда Зеленского ночью клали асфальт
Ему асфальт не нужен - американцы показали, на что способен новый Ford Bronco
Ему асфальт не нужен - американцы показали, на что способен новый Ford Bronco
Больно смотреть: показали, как суперкар Lamborghini едет по украинской разбитой дороге
Больно смотреть: показали, как суперкар Lamborghini едет по украинской разбитой дороге
60 превышений скорости за 50 дней и ни одного уплаченного штрафа. Как ездят народные депутаты
60 превышений скорости за 50 дней и ни одного уплаченного штрафа. Как ездят народные депутаты
Nissan продемонстрировал новый кроссовер
Nissan продемонстрировал новый кроссовер
Интервью
1/5
Украинцы сделали российскую продукцию менее конкурентной
Украинцы сделали российскую продукцию менее конкурентной
Просмотров: 1395
"Слуга народа" держится на Зеленском. Но на выборах им это не добавит
"Слуга народа" держится на Зеленском. Но на выборах им это не добавит
1 Просмотров: 630
"Мы уверенно идем к образовательной катастрофе" - образовательный эксперт Виктор Громовой рассказал о готовности школ к обучению в условиях пандемии
"Мы уверенно идем к образовательной катастрофе" - образовательный эксперт Виктор Громовой рассказал о готовности школ к обучению в условиях пандемии
Просмотров: 9936
Эксперт рассказала, как правильно воспитывать ребенка в неполной семье
Эксперт рассказала, как правильно воспитывать ребенка в неполной семье
Просмотров: 216
"Мы не научились любить честно и откровенно то, что сделано в Украине" - Игорь Панасов
"Мы не научились любить честно и откровенно то, что сделано в Украине" - Игорь Панасов
Просмотров: 135
Колонка
Роман Шахрай
Роман Шахрай
08 сентября 2020
Просмотров: 153
Луческу гратиме у футбол Лобановського
На початку минулого року французький журнал "Франс футбол" склав рейтинг найкращих тренерів в історії футболу. Колишній тренер "Динамо" Валерій ...
среда, 09 сентября 2020 14:35

Uber будет развозить клиентов только на электрокарах

  Комментировать
 

8 сентября транспортная компания Uber объявила, что в Северной Америке и Европе 100% поездок будет осуществлять на электромобилях до 2030 года, а к 2040-му - в остальном мире.

В компании решили, что будут взимать дополнительную плату за поездки, совершенные на электромобилях, чтобы побудить водителей сделать переход. Вместо того, чтобы платить им непосредственно за обмен автомобилей на электрические.

С сегодняшнего дня Uber вводит дополнительную плату Uber Green в 15 городах США и Канады. Водители, которые используют гибридные или электрические транспортные средства подбора пассажиров, получат дополнительные 50 центов за поездку. Работники, которые используют именно аккумуляторные электромобили, дополнительно получат еще один доллар. В целом 1,50 доллара за поездку.

Это означает, что поездки на гибридных или электрических автомобилях станут немного дороже для клиентов Uber. В компании это считают необходимыми затратами, которые помогут ускорить переход к автопарку с нулевым уровнем выбросов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Могут вырасти штрафы за превышение скорости: назвали цифры

В Киеве еще несколько лет назад начала работать первая служба такси, автопарк которой полностью состоит только из электромобилей. Несмотря на более высокие тарифы и относительно небольшое количество машин, "Окси-Такси" строит свою сеть электрозарядных станций и даже планирует расширять бизнес премиальными и грузовыми электротакси.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Uber будет развозить клиентов только на электрокарах». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
09
сентября

Блохин забил лучший гол в истории украинского футбола

29-летний мужчина исчез у пекарни

Из Польши начали выселять украинцев

Белорусы протестуют уже месяц

России запретили иметь флот на Черном море

Самое читаемое
&quot;Потому что проститутка&quot;: самая обнаженная президент футбольного клуба ответила на раздражающие вопросы
"Потому что проститутка": самая обнаженная президент футбольного клуба ответила на раздражающие вопросы
10
 3 Просмотров: 31986
Сексуальная и в песке: американская модель засветила соски в соблазнительной фотосессии
Сексуальная и в песке: американская модель засветила соски в соблазнительной фотосессии
8
 Просмотров: 14976
Обольстительная Тина Кунаки полностью обнажилась
Обольстительная Тина Кунаки полностью обнажилась
5
 Просмотров: 11754
В крошечном бикини: звезда Instagram откровенно позировала на пляже
В крошечном бикини: звезда Instagram откровенно позировала на пляже
6
 Просмотров: 11304
Полностью обнаженная: супер-модель поделилась провокационными снимками
Полностью обнаженная: супер-модель поделилась провокационными снимками
5
 Просмотров: 7047
Авто
Могут вырасти штрафы за превышение скорости: назвали цифры
Могут вырасти штрафы за превышение скорости: назвали цифры Просмотров: 225
На дорогах появятся "фантомные патрули": как будут фиксировать нарушения ПДД
На дорогах появятся "фантомные патрули": как будут фиксировать нарушения ПДД Просмотров: 396
Камер автоматической фиксации нарушений ПДД станет больше
Камер автоматической фиксации нарушений ПДД станет больше Просмотров: 216
Спрос на электромобили в Украине продолжает снижаться
Спрос на электромобили в Украине продолжает снижаться Просмотров: 225
100 дней работы видеофиксации нарушений ПДД: сколько водителей оштрафовали
100 дней работы видеофиксации нарушений ПДД: сколько водителей оштрафовали Просмотров: 180
Больше всего комментируют
6
Показали рейтинг партий перед выборами
6
Избили бывшего узника Кремля Владимира Балуха: состояние тяжелое
3
"Потому что проститутка": самая обнаженная президент футбольного клуба ответила на раздражающие вопросы
2
Рейтинг Кличко завышен - Верещук
1
Украина нужна единство в многообразии - политзаключенный
Голосов: 15274
Голосование Как наказывать пьяных водителей?
  • Увеличить штраф до 40 тыс. грн
  • В год отправлять на исправительные работы
  • Забирать пожизненно водительское удостоверение
  • Восстановить смертную казнь
  • Не наказывать
  • Читать лекцию о вреде алкоголя
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua