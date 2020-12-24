Стало известно, сколько госучреждения потратили на авто

Государственные структуры в Украине в 2020 году через Prozorro купили 2852 автомобиля на 157,1 млрд грн. Наибольшее количество авто приобрело Министерство внутренних дел.

Об этом сообщает "Dozorro"

В этом году госструктуры потратили на машины почти столько, сколько и на аппараты ИВЛ.

Наиболее активными месяцами для закупок стали сентябрь и октябрь. За эти месяцы было объявлено 35% всех тендеров на автомобили.

98% приобретенных авто - новые.

Автор: Dozorro

МВД купило для Национальной полиции 748 машин на 369 млн грн.

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Наиболее популярной маркой стала Renault, а модель - Renault Duster. Таких машин приобрели - 1603 штук.

На втором месте - Peugeot. За год таких авто приобрели 363. Самая популярная модель - Peugeot 301.

Третьими по объемам продаж в Prozorro стали автомобили Toyota (137 автомобилей).

Автор: Dozorro

На дорогах появится 4 фантомные патрули, оснащенные техникой, фиксировать правонарушения вокруг полицейских авто. Украинские патрульные получили для этого новые кроссоверы Skoda Kodiaq, окрашенные в серый цвет. Они оснащены синими и красными проблесковыми маячками, а также сиреной.