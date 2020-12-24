Стало известно, сколько госучреждения потратили на авто

 
Ексклюзивы
1/5
Политтехнолог объяснил, почему Зеленскому не выгодна смена правительства
Политтехнолог объяснил, почему Зеленскому не выгодна смена правительства
Просмотров: 387
Правительство Шмыгаля отработало на тройку - экономист
Правительство Шмыгаля отработало на тройку - экономист
Просмотров: 153
"Будет лучше Зеленского" - кто станет следующим президентом Украины
"Будет лучше Зеленского" - кто станет следующим президентом Украины
8 Просмотров: 15417
Прогноз: что подорожает в новом году
Прогноз: что подорожает в новом году
Просмотров: 792
Почему подорожали популярные новогодние фрукты
Почему подорожали популярные новогодние фрукты
Просмотров: 387
"Зеленский не знает" - почему предприниматели остаются на Майдане
"Зеленский не знает" - почему предприниматели остаются на Майдане
Просмотров: 2565
Эксперт рассказал о перехвате влияний Кернеса
Эксперт рассказал о перехвате влияний Кернеса
Просмотров: 2169
Партии Зеленского не нужно, чтобы общество обсуждало бухгалтерию
Партии Зеленского не нужно, чтобы общество обсуждало бухгалтерию
1 Просмотров: 567
Литература должна ассоциироваться с сильным мужским телом - писатели снялись в эротическом календаре
Литература должна ассоциироваться с сильным мужским телом - писатели снялись в эротическом календаре
Просмотров: 342
Приравнять должников за коммуналку к алиментщикам: эксперты объяснили последствия
Приравнять должников за коммуналку к алиментщикам: эксперты объяснили последствия
Просмотров: 1962
Фото
Все фото
31
7
4
6
12
Как едет самый маленький и доступный кроссовер Ford - тест-драйв EcoSport
Как едет самый маленький и доступный кроссовер Ford - тест-драйв EcoSport
С конвейера сошел 1-й китайский автомобиль
С конвейера сошел 1-й китайский автомобиль
В столице увидели бронированный Chevrolet Caprice первого олигарха Украины
В столице увидели бронированный Chevrolet Caprice первого олигарха Украины
Заплатил более €1 млн, а она без коробки передач и электроники - как за €1,2 млн продали легендарный болид Ferrari
Заплатил более €1 млн, а она без коробки передач и электроники - как за €1,2 млн продали легендарный болид Ferrari
Выпустили последний автомобиль Ford Ranger
Выпустили последний автомобиль Ford Ranger
Видео
Все видео
Mercedes, который прячет номера от камер автофиксации, стал "звездой" сети
Mercedes, который прячет номера от камер автофиксации, стал "звездой" сети
На дорогах впервые заработают беспилотные такси
На дорогах впервые заработают беспилотные такси
Nissan показал видео с новым пикапом Navara
Nissan показал видео с новым пикапом Navara
Разгоняется за 3 сек. до "сотни" и принадлежал Черновецкому - в столице рассекает загадочный Porsche
Разгоняется за 3 сек. до "сотни" и принадлежал Черновецкому - в столице рассекает загадочный Porsche
В Украине нашли парковку элитных авто
В Украине нашли парковку элитных авто
Интервью
1/5
"Будет лучше Зеленского" - кто станет следующим президентом Украины
"Будет лучше Зеленского" - кто станет следующим президентом Украины
8 Просмотров: 15417
Эксперт по этике рассказала, как выбирать подарки к празднику  
Эксперт по этике рассказала, как выбирать подарки к празднику  
Просмотров: 261
Нужно рассказать миру про российские концлагеря на Донбассе - политолог
Нужно рассказать миру про российские концлагеря на Донбассе - политолог
Просмотров: 1278
Кто будет руководить Харьковом после смерти Кернеса
Кто будет руководить Харьковом после смерти Кернеса
1 Просмотров: 1926
Пережили нынешний кризис спокойно. В следующем году будет лучше - экономист
Пережили нынешний кризис спокойно. В следующем году будет лучше - экономист
Просмотров: 918
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
22 декабря 2020
1 Просмотров: 1008
Усі брешуть
– Ти не бачиш, що він бреше? Губу закусив. Ті авокадо точно не спілі, – знайома Оксана на Лук'янівському ринку відмовляє мене ...
четверг, 24 декабря 2020 13:56

Стало известно, сколько госучреждения потратили на авто

  Комментировать

Государственные структуры в Украине в 2020 году через Prozorro купили 2852 автомобиля на 157,1 млрд грн. Наибольшее количество авто приобрело Министерство внутренних дел.

Об этом сообщает "Dozorro"

В этом году госструктуры потратили на машины почти столько, сколько и на аппараты ИВЛ.

Наиболее активными месяцами для закупок стали сентябрь и октябрь. За эти месяцы было объявлено 35% всех тендеров на автомобили.

98% приобретенных авто - новые.

Автор: Dozorro
 

МВД купило для Национальной полиции 748 машин на 369 млн грн.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Разоблачили налоговую махинацию на 2 млрд грн

Наиболее популярной маркой стала Renault, а модель - Renault Duster. Таких машин приобрели - 1603 штук.

На втором месте - Peugeot. За год таких авто приобрели 363. Самая популярная модель - Peugeot 301.

Третьими по объемам продаж в Prozorro стали автомобили Toyota (137 автомобилей).

Автор: Dozorro
 

На дорогах появится 4 фантомные патрули, оснащенные техникой, фиксировать правонарушения вокруг полицейских авто. Украинские патрульные получили для этого новые кроссоверы Skoda Kodiaq, окрашенные в серый цвет. Они оснащены синими и красными проблесковыми маячками, а также сиреной.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Стало известно, сколько госучреждения потратили на авто». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
24
декабря

На съезде советов в Харькове говорили о противостоянии с Киевом

Начался ввод войск в Афганистан

Премьер получил всю полноту власти

Языковед провел в лагерях 31 год

Проходит 83 года со дня рождения Вячеслава Черновола

Ветераны создали организацию для расправы с неугодными

Самое читаемое
&quot;Будет лучше Зеленского&quot; - кто станет следующим президентом Украины
"Будет лучше Зеленского" - кто станет следующим президентом Украины
 8 Просмотров: 15417
Гороскоп на 23 декабря: кого осчастливит этот день
Гороскоп на 23 декабря: кого осчастливит этот день
 Просмотров: 11025
Тела жертв авиакатастрофы ели выжившие пассажиры
Тела жертв авиакатастрофы ели выжившие пассажиры
 Просмотров: 10962
Полицейские со стрельбой останавливали водителя Hyundai. Он пустил себе в голову пулю
Полицейские со стрельбой останавливали водителя Hyundai. Он пустил себе в голову пулю
9
 Просмотров: 9099
Очереди, Кличко и бывшие &quot;регионалы&quot;: в Харькове прощаются с Кернесом
Очереди, Кличко и бывшие "регионалы": в Харькове прощаются с Кернесом
17
 3 Просмотров: 7560
Авто
Открывают авто и оставляют записку. Как работает новая схема мошенников
Открывают авто и оставляют записку. Как работает новая схема мошенников Просмотров: 972
Рассказали, сколько будет стоить проезд по платным дорогам
Рассказали, сколько будет стоить проезд по платным дорогам Просмотров: 720
Создали систему для управления двумя авто одновременно
Создали систему для управления двумя авто одновременно Просмотров: 54
Маск пытался продать Tesla компании Apple
Маск пытался продать Tesla компании Apple Просмотров: 342
Mercedes, который прячет номера от камер автофиксации, стал "звездой" сети
Mercedes, который прячет номера от камер автофиксации, стал "звездой" сети
 Просмотров: 1710
Больше всего комментируют
15
Зеленский снова выиграл бы выборы - опрос
8
"Будет лучше Зеленского" - кто станет следующим президентом Украины
3
Очереди, Кличко и бывшие "регионалы": в Харькове прощаются с Кернесом
2
Киевлянка Анастасия Покрещук сама себе колола препараты в скулы. Теперь они самые большие в мире
2
Зеленский продолжил особый статус Донбасса
Голосов: 15689
Голосование Как наказывать пьяных водителей?
  • Увеличить штраф до 40 тыс. грн
  • В год отправлять на исправительные работы
  • Забирать пожизненно водительское удостоверение
  • Восстановить смертную казнь
  • Не наказывать
  • Читать лекцию о вреде алкоголя
Просмотреть