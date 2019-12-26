Создали компанию, которая производит легенды

Фото: auto.ironhorse.ru

26 декабря 1933 года является официальной датой создания компании Nissan.

В 1934 году был построен первый завод компании Nissan - Yokohama Plant. За весь период существования на нем изготовили не один легендарный автомобиль. За время второй мировой войны компания значительно повысила опыт производства. Таким образом, в 1951 году Nissan выпустила легендарный внедорожник Patrol.

В 1969 году появилась спортивная модель 240Z. Автомобиль стоил в два раза дешевле, чем его крупнейший немецкий конкурент - Porsche. 240Z признали самым продаваемым спортивным автомобилем в мире в 70-х годах. В 1993 году автомобилю Nissan Micra присудили звание "Автомобиль года". В 1999 году компания объединилась с Renault.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Опасное приключение вдохновило на создание известного ралли

На Женевском автосалоне 2010 года компания представила свой самый популярный компактный кроссовер Nissan Juke. На нем в 2015 году профессиональный каскадер Терри Грант установил мировой рекорд, проехав милю на двух колесах за 2 мин 10 с. Однако первым универсалом повышенной проходимости стал Nissan Qashqai. Также это первый кроссовер компании, полностью разработан в Европе.

Nissan удалось добиться успеха и среди электромобилей. Их Leaf стал первой современной моделью массового производства и самым продаваемым электромобилем в мире.

Nissan Jidosha Kk - японская промышленная корпорация, специализирующаяся на выпуске легковых автомобилей, грузовиков и автобусов марок Nissan и Datsun. Выпускает также спортивные лодки, спутники связи и другую продукцию.