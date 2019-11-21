Состоялась презентация вездеходов Kia

Фото: Kia

На автосалоне в Лос-Анджелесе корейская компания Kia представила кроссовер Seltos и два концепта на базе той же модели: Seltos X-Line Trail Attack и Seltos X-Line Urban.

Kia Seltos будет доступен в двух модификациях - версии с двигателем 1.6 Turbo-GDI мощностью 178 л. с. и с атмосферником 2.0 MPI мощностью 148 л. с, сообщает Motor1.

Модификации Kia Seltos X-Line Attack Trail и Seltos X-Line Urban отличаются от обычной Seltos увеличенным до 234 мм дорожным просветом и колесами. Оба автомобиля получили багажник на крыше и дополнительные прожекторы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Hyundai представил гибридный кроссовер

Концепты отличаются между собой некоторыми комплектующими. Так, версию Attack Trail оснастили дополнительной защитой переднего бампера и встроенной лебедкой, а Urban - воздухозаборником на капоте.

Серийную Kia Seltos представили как новую модель для рынка Америки. В стране вездеход появится в 2020 году.

На автосалоне в Лос-Анджелесе компания Volkswagen представила вездеход Atlas Cross Sport R. Автомобиль примет участие в гонках по бездорожью Baja 2020.