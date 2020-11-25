С конвейера сошел последний Pontiac

25 ноября 2009 года американский автопроизводитель General Motors выпустил последний автомобиль Pontiac — белый седан G6. Завершилась 82-летняя история американской марки, которая дебютировала на автосалоне в Нью-Йорке 1926 года.

Среднеразмерный седан Pontiac G6 начали выпускать в 2004 году на заводе в штате Мичиган.

Переднеприводный Pontiac G6 оснащали бензиновым четырехцилиндровым мотором объемом 2,4 л мощностью 169 л.с. Автомобиль комплектовали четырехступенчатой ​​или шестиступенчатой ​​автоматической коробками передач. Производитель также предлагал шестиступенчатую механику.

Фото: wroom.ru

В 2006 году в модельном ряду Pontiac появились купе и кабриолет с жестким верхом. Рестайлинг модели провели в 2009 году.

Pontiac G6 пользовался большим спросом на американском рынке. Решение о закрытии бренда концерн General Motors принял в рамках программы по реструктуризации.

В последние несколько лет спрос на автомобили бренда постоянно снижался. Например, в 1968 году американцы купили около 1 млн автомобилей, в 2008 году — 267 тыс.

Причиной резкого снижения спроса на автомобили Pontiac является ошибочная стратегия развития бренда. Под этой маркой продавали перелицованные модели Chevrolet, что негативно сказалось на имидже компании.

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"В последних Pontiac не было страсти, не было желания сделать хороший продукт. Это был просто автомобиль, которому необходимо вписаться в корпоративную систему", — рассказывал Билл Хоглунд, руководивший компанией Pontiac в 1980-х годах.

В начале 2010 года автомобильную марку Pontiac ликвидировали. К этому моменту с конвейера сошло 676 тыс. машин модели G6.

В этом году в США дилерский центр Kia выставил на продажу первый прототип модели Pontiac Banshee. Автомобиль рассматривали на роль конкурента Ford Mustang. Купе 1964 года продают за 750 тыс. долларов, это около 21 млн грн.