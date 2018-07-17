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вторник, 17 июля 2018 18:51

Rolls-Royce показал электрический авто-самолет

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  Британцы представили авто-самолет. Фото: 24
Британцы представили авто-самолет. Фото: 24

Британцы представили авто-самолет.

Rolls-Royce называет такие транспортные средства будущим транспортации в мегаполисах, передает "Авто 24".

VTO ​​от британского автопроизводителя предусматривает газотурбинную тягу, которая генерирует электроэнергию, поступающую на 6 электрических пропульсоров. "Верхолет" Rolls-Royce будет иметь компактный аккумулятор для независимого питания электродвигателей.

На сегодняшний день несколько крупных компаний ведут разработки в этом направлении и достаточно успешные. Свой проект должны показать Uber и Audi с Airbus. Стартап PAL-V даже показал рабочую модель верхолета Liberty. Недавно и Toyota присоединилась к разработке подобного летающего авто.

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По замыслу роллсройсовский VTOL с гибридной установкой на основе M250 будет способен развивать скорость до 400 км/ч и иметь запас хода в 800 км. А самое интересное - что воздушное авто не нужно будет заряжать от наземного источника.

Французская автомобильная компания Renault представила инновационную машину с автопилотом. Автомобиль Symbиoz Demo Car может самостоятельно соблюдать дистанцию ​​с соседним транспортом, оставаться на нужной полосе движения при повороте и тому подобное. Он способен проезжать шлагбаум без вмешательства водителя - сенсоры видят узкую препятствие. Машина может разогнаться до 100 км / ч за 6 сек.

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Дата
17
июля

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