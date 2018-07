Rolls-Royce показал электрический авто-самолет

Британцы представили авто-самолет.

Rolls-Royce называет такие транспортные средства будущим транспортации в мегаполисах, передает "Авто 24".

VTO ​​от британского автопроизводителя предусматривает газотурбинную тягу, которая генерирует электроэнергию, поступающую на 6 электрических пропульсоров. "Верхолет" Rolls-Royce будет иметь компактный аккумулятор для независимого питания электродвигателей.

На сегодняшний день несколько крупных компаний ведут разработки в этом направлении и достаточно успешные. Свой проект должны показать Uber и Audi с Airbus. Стартап PAL-V даже показал рабочую модель верхолета Liberty. Недавно и Toyota присоединилась к разработке подобного летающего авто.

As more of the world's population lives in cities, how can we tackle the problem of congestion and emissions? Take a look at how we're already laying the foundations for an innovative, increasingly electrically-powered future https://t.co/gQMaPX4hHh pic.twitter.com/nRfea3uydm