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среда, 10 марта 2021 07:50

Рассекретили новый Peugeot 308

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В Европе заметили новый хэтчбек Peugeot 308. Сейчас третье поколение готовится к официальной премьере, которая состоится уже в ближайшие месяцы.

Peugeot 308 заметили без камуфляжа. Это позволило рассмотреть его дизайн, сообщает Autoportal.

Автор: motor1.com
  Рассекретили новый Peugeot 308
Рассекретили новый Peugeot 308

Передняя часть выполнена в фирменном стиле марки - как у Peugeot 208 и 2008. Среди характерных его черт - огромная решетка радиатора и диодные "клыки". Передние и задние крылья стали более выпуклыми.

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Автор: motor1.com
  Рассекретили новый Peugeot 308
Рассекретили новый Peugeot 308

Фото салона Peugeot 308 пока нет, но его офрмят в стилистике i-Cockpit - с компактным рулем и виртуальной панелью приборов.

Автор: motor1.com
  Рассекретили новый Peugeot 308
Рассекретили новый Peugeot 308

Новый Peugeot 308 получит бензиновые турбомоторы объемом 1,2 и 1,6 л, а также 1,5-литровые турбодизели. Ожидаются плагин гибрид и электромобиль Peugeot e-308 с запасом хода около 320-330 км.

4 марта инспекторы Центрального межрегионального управления Укртрансбезопасности зафиксировали превышение габаритно-весовых норм в 2 раза. Такое нарушение обнаружили на трассе М-05 Киев-Одесса.

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