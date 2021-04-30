Продайте этого шарпака и забудьте: когда стоит избавиться от авто

Со временем каждый автомобиль становится таким, что его владельцы стоят перед выбором - вкладывать в него средства или продавать.

Все зависит от стиля жизни владельца автомобиля, его навыков обращения с техникой и особенностей машины. Однако иногда небольшие, на первый взгляд, повреждения или минимальные проблемы могут привести к огромным затратам на ремонт машины. А иногда есть и прямая угроза безопасности водителя и пассажиров, - говорит Gazeta.ua Алексей Коваль, работает в автосервисе по ул. Большой Кольцевой. Он рассказывает о случаях, когда лучше избавиться автомобиля.

Автор: samodel.pro Когда стоит продавать авто

Когда это может быть?

Все зависит от многих случаев - рыночной стоимости машины, пробега, состояния, требований к ней. Если, скажем, машина прошла в течение трех лет 130-140 тысяч километров, то независимо от марки, можно думать о том, чтобы ее заменить. Далее могут начаться поломки и ее цена будет падать.

А какие признаки должны быть в авто, которые будут провоцировать желание его продать?

Самая популярная ситуация - это машина после аварии. При аварии деформируется весь кузов, силовые элементы. Сварные точки становятся слабыми, со временем ухудшается его геометрия, шины начинают неравномерно стираться. Любые подкраски не будут такими качественными, как на заводе. Нередко под ними начинается ржавчина и коррозия. Детали начинают гнить.

А по кузову что может быть? Что вызовет беспокойство?

Появление так называемых "рыжиков". Это оранжевые точки под краской. Это означает, что металл кузова начал ржаветь и эти точки от появления первых за год-два появляются во многих местах. Со временем нужно будет красить полностью детали. Продать машину с перекрашенными деталями за приятную цену сложнее. На нее все будут смотреть, как на авто после ремонта. Еще стоит прощаться с машиной, если она начала протекать. Это может быть во многих точках - у ручника, рычага коробки передач, под лобовым стеклом или еще где-то. Это значит, опять таки, дефекты кузова. Такая машина будет приносить в дальнейшем все больше и больше сюрпризов. В салоне будет всегда пахнуть чем-то гнилым. В будущем такое авто сбыть будет очень сложно.

А как насчет двигателя? В случае каких сложностей с силовым агрегатом стоит избавиться машины?

Первое, это когда машина работала некоторое время без охлаждающей жидкости или ее минимальным количеством. Это означает, что многие прокладки надо будет изменить, возникнут проблемы с охлаждающей системой и тому подобное. Вторая проблема - когда двигатель работал без смазки. Если уж так случилось, то это означает, что подвижные детали двигателя перегрелись и повредили друг друга. После этого восстановить двигатель заменой нескольких деталей не получится. В силовом агрегате очень много частей, которые ломаются из-за отсутствия масла. Проще уже купить подержанный двигатель в рабочем состоянии. Но и с ним могут быть проблемы. Ведь двигатели имеют номер агрегата. Замену нужно проводить регламентировано, чтобы не возникло проблем с документами.

Стоит ли оставлять авто себе после наводнения?

Ни в коем случае. Это не означает, что нужно обманывать покупателя и замалчивать это. Но все же для себя это будет больше хлопот, чем удовольствия. Вода приводит к появлению коррозии на кузове в тех местах, где не проводят антикоррозийную обработку. Это металлические детали с панелью приборов, под обивкой салона, на креплении сидений, в багажном отделении. Запах сырости, который есть в любом "утопленнике" почти невозможно вывести, но это не главное. В таких машинах часто возникают проблемы с электроникой, а при первом запуске двигателя после "ныряния" может быть гидроудар.

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А если в автомобиле происходят глюки компьютера?

Глюки бывают у многих современных машин. Время от времени их исправляют на СТО. Самое страшное, когда начинаются проблемы с привычными вещами. Ко мне попадают периодически такие машины. Например, включаешь задний ход - и включается салонный фонарь. Включаешь заднюю передачу - авто начинает сообщать, что включен ручник и так далее. Это означает, что произошли какие-то проблемы с проводкой в ​​полу автомобиля. Скорее всего, расплавилась изоляция по неизвестным причинам и все это надо менять. Это стоит немалых средств. В случае с бюджетными автомобилями такой ремонт неоправданный.

Если авто имело предыдущих владельцев, какой шлейф от них может предположить попрощаться с автомобилем?

Бывает на какой-то год эксплуатации оказывается, что был серьезный кузовный ремонт, что изменены даже силовые кузовные детали. Часто это является признаком серьезного ДТП. Бывает, что скрученный пробег и сильно изношенные детали, которые не должны быть изношенными, - приводы сидений, замков дверей и тому подобное. Это означает, что машина работала в такси. Обычно такие, независимо от марки, начинают резко сыпаться. В течение двух лет после появления первых проблем можно взять весь двигатель и ходовую. Чтобы с этим не морочить голову, лучше избавиться от такого авто.

В каких случаях следует избавиться семейной машины, которая еще на ходу и имеет семейную историю?

Кстати, это тоже распространенная ситуация. Иногда люди берегут автомобиль как память о деде, отце или еще ком-то. Я знаю одного человека, который живет в Киеве в хрущевке на Нивках и там держит в полиэтилене "Москвича" 1960-х годов. Оказалось, это его отца. Когда отец умер, то его дом с гаражом продали. Сын забрал себе машину. Ездит на современной, а эту держит. За год авто покрылось ржавчиной, на него уже нападали вандалы. Ездить человек в нем не планирует, так и комфорт не тот, и не сможет это авто уверенно двигаться в потоке современного города. Вот в таком случае, я считаю, лучше продать машину в хорошие руки. Так и сказал тому человеку "Продайте этого шарпака и забудьте". А он хранит ее как память.

Насколько трудно прощаться с автомобилем?

Это сложная тема. Перекупы не чувствуют ничего. Люди, которые на свои деньги покупали авто и ездили на нем хотя бы 5 лет, трудно прощаются. А те, кто еще и обслуживал сам и ремонтировал - еще труднее. Знаю это по себе. Свою первую машину "Жигули" продал легко, потому что ездил недолго. А вот своего "Опеля Кадета", которого и перекрашивал, и переваривал, и сам проводку менял - уже не так. Очень жалко было. Поэтому к машине лучше не привязываться. Лучше воспринимать ее как средство передвижения. И важно поставить себе за правило - каждые три года менять авто. Это должны быть каждый раз новые машины. Тогда можно будет полнее воспользоваться современными автомобильными технологиями.

Верховная Рада приняла законопроект о новой схеме растаможивания евроблях. Проект закона предусматривает снижение стоимости растаможки, которое будет стоить не более €1000. В течении 180 дней таможенное оформление транспортных средств, не более одного транспортного средства на одно физическое лицо, которые завезли на территорию Украины до 31.12.2020 года, будет осуществлять по новой формуле, которая не зависит от стоимости автомобиля, а только от возраста, объема и типа двигателя транспортного средства. В то же время налогообложения не будут применять к автомобилям, которые не соответствуют экологическим нормам "Евро-2" или имеют происхождение, или ввозятся из государства-агрессора или оккупированных территорий.