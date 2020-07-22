Правительство хочет по-новому растаможивать подержанные авто: подробности

Акциз на новые и подержанные автомобили хотят отменить. Фото: pixabay.com

Акциз на новые и подержанные автомобили хотят отменить, а планку экологического стандарта снизить до Евро-2. Это означает, что в Украину можно будет ввозить машины от 1995 года выпуска. Соответствующие инициативы содержатся в пакете законопроєктів №3704, 3705 и 3706. Вместе со снижением акциза парламентарии предлагают вернуть обязательный техосмотр.

Акциз рассчитывается по формуле: ставка = базовая ставка × коэффициент двигателя × возраст двигателя. Базовая ставка – налог в евро за одну машину. Если у автомобиля двигатель объемом до 3000 куб. см, ставка будет 50 евро. Больше – 100 евро. Дизельные машины обойдутся дороже. Ставка для авто с двигателем объемом до 3500 куб. см – 75 евро, больше – 150 евро. Коэффициент двигателя – объем цилиндров, разделенный на 1000. Если объем 2000 куб. см, то коэффициент – 2. Коэффициент возраста – число лет с года, следующего после года производства транспорта. Для новых автомобилей ставка – 1. Для машин более старых, соответственно, 2 и более. Для всех машин старше 15 лет коэффициент равен 15.

Например, 15-летний Mercedes-Benz C-Class W203 в Польше стоит 4600 евро. Объем двигателя – 1796 куб. см, топливо – бензин. Ввозная пошлина на него составит: 4600 × 5% = 230 евро. Акциз: 50 × 1,796 × 15 = 1374 евро. НДС – 1240 евро. В итоге растаможка со всеми сборами и налогами обходится в 2844 евро - это более половины стоимости машины. Если убрать акциз, то стоимость растаможки упадет до 1196 евро. Объясняют журналисты издания "Сегодня".

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Сначала акцизный сбор предлагают убрать для владельцев "евроблях", ввезенных до 1 мая 2020 года. Если авто находится в стране с нарушением таможенного законодательства, владелец сможет не платить штраф, а оплатить добровольный взнос 8500 грн в бюджет и растаможить машину без акцизного сбора. При этом разрешается ввоз авто, которые отвечают как минимум экологическому стандарту Евро-2. Но после украинской регистрации "евробляха" должна пройти обязательный техосмотр в течение трех месяцев. Потом ТО нужно проходить каждые два года.

На 1 мая на территории Украины находились 750 тыс. авто в режиме временного ввоза или транзита. Большинство из них – 500 тыс. автомобилей – находились с нарушением закона. С отменой акциза доходы в бюджет вырастут на более чем 17 млрд грн, прогнозируют авторы законопроекта.

С 1 января 2021 года акциз планируют отменить на ввоз всего транспорта. Техобслуживание станет обязательным, если авто произведено до 2005 года (не соответствует экостандарту Евро-4).

Отмена акциза - решение, за которое боролись автоорганизации, говорит Михаил Катрук, соучредитель ОО "Доступное авто". Но отсутствие инфраструктуры техобслуживания станет проблемой, прогнозирует эксперт.

"Мы можем вернуться во времена, когда в реальности ТО проходили единицы, а остальные платили и выезжали на дорогу. Возвращать старую систему нельзя, надо изучить успешный опыт, например Польши. Вопрос обязательного техобслуживания требует не одного закона, который делает его обязательным, а комплексных мер, которых я не вижу в проектах", – говорит Катрук.

Законопроекты №3704, 3705 и 3706 не только отменяют акцизы. Если их примут, то транспортный налог перестанет быть сбором на элитные автомобили. Сейчас этим налогом облагают новые авто стоимостью свыше 1,8 млн грн (375 мин. зарплат), или 57,5 тыс. евро. Размер налога – 25 тыс. грн в год в течение пяти лет от года производства авто.

Законопроекты предусматривают снижение этой планки. Кроме легковых автомобилей, транспортным налогом хотят облагать мотоциклы, суда и лодки стоимостью от 944 тыс. грн (200 мин. зарплат), или 30,6 тыс. евро. Сам налог составит 28,3 тыс. грн (шесть мин. зарплат) и будет взиматься в течение восьми лет. В то же время не будут облагаться машины скорой помощи и авто на балансе государства или местных органов власти.

Сейчас при растаможке автомобиля надо заплатить три основные сбора в бюджет: ввозная пошлина (10% от стоимости автомобиля, а для машины из ЕС – 5-7,3%), акциз и НДС (20% от стоимости автомобиля с акцизным сбором и ввозной пошлиной).