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среда, 12 мая 2021 22:40

Появились шпионские фото обновленного Porsche Cayenne
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Как может выглядеть новый Porsche Cayenne
Фото: motor1.com
Как может выглядеть новый Porsche Cayenne
Как может выглядеть новый Porsche Cayenne
Как может выглядеть новый Porsche Cayenne
Как может выглядеть новый Porsche Cayenne

Опубликовали шпионские кадры обновленного Porsche Cayenne.

Фотографии сделали на секретной испытательной базе Porsche в Германии. Они показывают, как может выглядеть будущий кроссовер, сообщает Motor1.

Новая версия имеет тонкие фары и другую форму переднего бампера. На задней части автомобиля много камуфляжа. Это может означать более фундаментальные изменения.

Интерьер авто остается неизвестным. Ожидается, что Cayenne получит новую центральную консоль и другой рычаг коробки передач. Внедорожник может иметь некоторые детали от Panamera.

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Тестирование новой модели проводилась в виртуальной реальности. Но дебют Cayenne 2022 должно произойти до конца этого года.

Первый кроссовер марки Porsche Cayenne начали продавать 2002 года. Стоимость нового Porsche Cayenne в Украине начинается от 2,5 млн грн.

В Украине автомобиль Škoda Fabia появится в конце 2021 года. Он будет иметь комплектации Active, Ambition и Style только с трехцилиндровым двигателями 1,0 MPI EVO 48 кВт (65 л. с.) И 59 кВт (80 л. с.).

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