Появились шпионские фото обновленного Porsche Cayenne

Фото: motor1.com

Опубликовали шпионские кадры обновленного Porsche Cayenne.

Фотографии сделали на секретной испытательной базе Porsche в Германии. Они показывают, как может выглядеть будущий кроссовер, сообщает Motor1.

Новая версия имеет тонкие фары и другую форму переднего бампера. На задней части автомобиля много камуфляжа. Это может означать более фундаментальные изменения.

Интерьер авто остается неизвестным. Ожидается, что Cayenne получит новую центральную консоль и другой рычаг коробки передач. Внедорожник может иметь некоторые детали от Panamera.

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Тестирование новой модели проводилась в виртуальной реальности. Но дебют Cayenne 2022 должно произойти до конца этого года.

Первый кроссовер марки Porsche Cayenne начали продавать 2002 года. Стоимость нового Porsche Cayenne в Украине начинается от 2,5 млн грн.

В Украине автомобиль Škoda Fabia появится в конце 2021 года. Он будет иметь комплектации Active, Ambition и Style только с трехцилиндровым двигателями 1,0 MPI EVO 48 кВт (65 л. с.) И 59 кВт (80 л. с.).