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Пора менять колодки: как понять, что время пришло

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Пора менять колодки: как понять, что время пришло
Тормоза должны работать идеально. Фото: AvtoMir.ua

Тормоза – что может быть важнее в автомобиле. Неважно, на какой марке и модели ты ездишь, какой у тебя опыт и дорожное покрытие, стиль вождения и пробег – тормоза должны работать идеально, гарантированно эффективно, без отказов и форс-мажоров.

Один из критически важных моментов – вовремя купить колодки и заменить их после того, как расходные материалы отработали свой ресурс. Экономить на этом, как и откладывать замену – значит рисковать своей жизнью и жизнью пассажиров.

Как провести диагностику

Если вы не можете по какой-то причине посетить специализированную СТО, то можно воспользоваться:

• Визуальная проверка
• Проверка на ощупь
• Проверка на слух
• Поведение машины
• Проверка пробегом и датой последнего ТО

Смотрим и трогаем

Если конструктивно вы можете заглянуть за спицы диска и увидеть внешнюю часть колодок, то убедитесь, что они достаточно толстые и не клиновидные. Если их осталось всего 4-5 миллиметров – срочно меняйте. Помните, что внутренняя часть колодок снашивается активнее, поэтому для получения достоверной информации лучше снять колесо или проверить колодки во время сезонной замены резины.

Отслоения материала, пятна и прочие дефекты тоже говорят о необходимости срочной замены, причем не только колодок, но, возможно, и диска. Диск, к слову, тоже изнашивается, его может хватить на 1-2 комплекта колодок, но если он стал тоньше на 2 миллиметра, чем был с завода – меняйте диск.

Проверка на слух

Проблемы с дисками и колодками в виде трещин, небольших деформаций или пятен порой заметны не только визуально, но и во время торможения. Вы можете слышать противный визг, вибрации в педаль или руль, скрежет – это повод проверить диски и колодки. Причем, "плохая" вибрация на педали будет немного отличаться от той, которую дает ABS.

Поведение машины

Если машина стала хуже и медленнее тормозить, если при прокаченной и зажатой педали вы заводите авто и не чувствуете, что педаль подается вперед, если во время торможения вы чувствуете на ногу давление, которого ранее не было, если при интенсивном торможении машину ведет в сторону – это признаки того, что пора к мастерам. Причина может быть и в колодках или дисках, и в суппортах, и в тормозных цилиндрах, и с усилителем тормозов.

Вспомните также, когда вы последний раз меняли колодки и проходили ТО. Не всегда стоит выжидать рекомендованные тысячи километров, чтобы поменять колодки или лишний раз проверить тормоза.

К сожалению, многие критичные проблемы могут возникать без симптомов, и вы попросту окажетесь с неисправными, плохими тормозами или внезапно провалившейся педалью тормоза в критической ситуации.

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