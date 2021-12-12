Полиция ограничила движение грузовиков

На Прикарпатье ограничили движение грузовиков. Фото: Pexels

Движение грузового транспорта на автомобильных дорогах ограничат.

Об этом сообщила Патрульная полиция Украины.

В связи со снегом и гололедицей с 17:00 ограничили движение тяжеловесных транспортных средств без цепей против скольжения на следующих автомобильных дорогах в Ивано-Франковской области:

Н-09 Мукачево – Львов, км 209+311-302+100, на участке Яблуница – Ивано-Франковск

Н-10 Стрый – Черновцы – Мамалыга, км 16+462-204+008, по всей протяженности

Р-21 Долина – Хуст, км 0+000-45+039, по всей протяженности

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Р-24 Татаров – Каменец-Подольский, км 0+000-09+200, на участке Татаров – Коломыя.

Спасатели предупреждают украинцев об опасной погоде. В частности, в горах Львовщины и высокогорьях Ивано-Франковской и Закарпатской областей будет отмечаться значительная снеголавинная опасность.