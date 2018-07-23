Показали как правильно пользоваться парковочными "карманами"

В Киеве начинают появляться парковочные "карманы". На ул. Богдана Хмельницкого уже обустроено более двух десятков "карманов".
Директор департамента транспортной инфраструктуры КГГА Сергей Симонов показал как правильно парковаться в "карманы". Об этом сообщается на странице департамента в Facebook.
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В Киеве с августа 2017 года действует безналичная система оплаты за парковку. Оплатить парковку можно с помощью парковочного талона, паркомата, смс-сообщения или мобильного приложения "Телепарк", "М-парковка", "Unip", "ParkingUA", "Barking", "Privat24".
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