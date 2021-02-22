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понедельник, 22 февраля 2021 12:40

Под капотом 1,2 тыс. "лошадей" - протестировали Aston Martin за 90 млн

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Глава бренда Aston Martin Тобиас Моерс протестировал новый гиперкар Valkyrie. Соответствующее видео опубликовали в YouTube.

Тобиас Моерс назвал машину "невероятной историей". Гиперкар Valkyrie является совершенно особым, а также не похожим на другие машины, которыми ему приходилось управлять, информирует пресс-служба компании производителя.

Автор: Aston Martin
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На видео зафиксировали новые аэродинамические решения, что инженеры и дизайнеры применили на Valkyrie. Речь идет об активных задних антикрыльях и своеобразных карбоновых планках перед колесами. Они способны менять угол наклона, регулируя таким образом показатель прижимной силы.

Гиперкар получит 6,5-литровый двигатель V12, который будет работать в паре с электродвигателем. В общем силовая установка способна генерировать около 1,2 тыс. л. с. Стоимость транспортного средства составляет от $3,2 млн, примерно 89 млн 207 тыс. грн.

Чемпион "Формулы-1" Себастьян Феттель решил продать часть коллекции автомобилей. Феттель обратился к британскому дилеру Tom Hartley Jnr.

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