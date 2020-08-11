Почему Mitsubishi прекращает поставлять кроссоверы в Европу

Mitsubishi прекратит поставлять в Европу модели: Outlander, ASX и Eclipse Cross Фото: InfoCar.ua

Японская компания Mitsubishi планирует заморозить поставки в Европу трех моделей.

Ими станут гибридный Outlander, компактный ASX и кросс-купе Eclipse Cross, сообщает Autonews Europe.

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Причиной решения стало желание компании сократить расходы. Теперь основным рынком для Mitsubishi будет Азия.

Сначала в компании хотели отказаться выводить на европейский рынок новые автомобили. Однако сейчас они планируют прекратить поставки и старых моделей, которые уже продаются.

В первом полугодии 2020 года компания Mitsubishi продала 53 242 кроссовера в Европе.