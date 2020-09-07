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четверг, 10 сентября 2020 09:00

Почему КАСКО - самое удобное страхование

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  Преимущества, которые можно получить с полисом КАСКО
Преимущества, которые можно получить с полисом КАСКО

2020 год изменил привычную реальность, диктуя нам новые правила. И основное — соблюдение дистанции. Безусловно, безопаснее всего соблюдать дистанцию, находясь в собственном автомобиле. Но и авто нуждается в защите — страховом полисе. Вместе с Максимом Межебицким, первым заместителем правления страховой компании ARX разберемся, какие преимущества можно получить с полисом КАСКО.

Продукты КАСКО — наша гордость, мы уже 11-й год удерживаем звание лидера в этом сегменте. Более 10 лет назад мы приняли решение о том, что основой нашей стратегии будет качество сервиса при урегулировании. И этот подход себя оправдал. Мы всегда на шаг вперед в части сервисов и инноваций. Еще 2012 году мы внедрили сервис дистанционного урегулирования в КАСКО, что нам очень помогло в период карантина в этом году. В целом же мы предлагаем наших клиентам 6 программ КАСКО, на разный бюджет и с разной степенью защиты.

КАСКО СМАРТ - экономия денег

Безусловно, мы не единственные на рынке, кто старается предлагать разные вариации КАСКО. Однако у нас есть и совершенно уникальные услуги, требующие дополнительных инвестиций, что под силу не каждому страховщику.

Так, в Украине только ARX предлагает своим клиентам страховой продукт КАСКО СМАРТ, позволяющий существенно сэкономить в зависимости от стиля вождения. Если клиент водит аккуратно, он получает баллы, которые обеспечивают ему скидку. Как это происходит?

Компания предоставляет клиенту телематическое устройство - бесплатно, устанавливает его в автомобиле. Если вы — ответственный водитель, не нарушаете правила, получаете возможность платить за страховку КАСКО меньше. То есть действует принцип - плати, как водишь. К тому же можно улучшить свой стиль вождения, используя советы и рекомендации из бесплатного мобильного приложения.

Заключая договор, клиент сразу получает скидку в размере 5 %, а в случае получения достаточного количества скоринговых баллов - дополнительную скидку при оплате очередного платежа. Максимальная скидка в первый год страхования может составить 30%.

Дистанционное урегулирование — экономия времени

Возвращаясь к дистанционному урегулированию - мы первыми на украинском рынке предложили такую услугу по КАСКО. Основное преимущество - клиенту при наступлении страхового события не нужно ехать в офис компании – достаточно заявить о нем, позвонив в контакт-центр и после сразу ехать на СТО. Отслеживать статус возмещения убытков можно онлайн. Страховая компания взаимодействует с СТО - партнерами, предлагая законченную услугу – полностью отремонтированный автомобиль с гарантией качества ремонта.

Покупка онлайн — безопасность гарантирована

В условиях пандемии возможность приобретения полиса онлайн становится необходимостью. Полностью онлайн на нашем сайте можно приобрести продукт Прямая защита. Это полис мини КАСКО, который продается в пакете "Автогражданка. Все включено" и предполагает покрытие на случай ДТП со вторым участником.

По всем остальным продуктам КАСКО работает так называемая гибридная модель, когда клиент может оставить заявку на нашем сайте, сотрудник с ним связывается, консультирует и оформляет договор страхования. При этом по нашему основному продукту КАСКО "Все включено" у продавцов уже есть возможность выпустить электронный договор страхования. Сейчас мы работаем наш расширение перечня продуктов, доступных в электронном виде.

Мы на рынке 26 лет, стабильно выполняя обязательства перед клиентами. Например, за первое полугодие 2020 года по КАСКО мы выплатили 290 млн грн, из них физическим лицам — более 201 млн грн. С нами клиентам спокойно.

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Дата
10
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