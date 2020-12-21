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понедельник, 21 декабря 2020 14:28

Первый регулировщик изменил культуру дорожного движения

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21 декабря 1902 в Берлине вышел на пост первый в мире регулировщик уличного движения. Он стоял на углу улиц Унтер-ден-Линден и Фридрихштрассе.

Регулировщик имел синюю униформу, руководил движением автомобилей с помощью рук. Поднятая правая рука вверх, ладонью вперед означает, что нужно тормозить, впереди опасность. Если регулятор указывает рукой в ​​направлении движения, это означает не тормози, двигайся быстрее. Чтобы привлечь больше внимания автомобилистов к себе, регулировщик использовал свисток. Все сигналы были тщательно расписаны в инструкциях, но не все водители их соблюдали.

Автор: dw.com
  Первый регулировщик изменил культуру дорожного движения
Первый регулировщик изменил культуру дорожного движения

Работа регулировщика оказалась опасной. Они не имели никакой защиты, стояли посреди проезжей части. Водители не хотели придерживаться новых правил, образовывали беспорядок на дороге. Историки говорят, что главными нарушителями были извозчики-такси. Как следствие, за год немало регуляторов погибли или получили травмы под колесами экипажей. Правительства Германии понадобилось 8 лет, чтобы решать эту проблему.

1910 в Берлине для регулировщиков установили помост высотой более 120 см. Количество погибших уменьшилось.

До появления регуляторов существовала уже ряд правил дорожного движения. Например, в Дрездене 1559 году издали указ разогнали свиней и гусей с проезжей части. В 1716 году создали декрет против водителей, которые устраивали гонки по узким улицам Берлина. Велосипедистам запрещали передвигаться без прав. Они имели возить карточку с именем и адресом. Скорость транспортного средства в 19 веке имела соответствовать скорости лошадиной тяги, то есть не более 15 км \ ч.

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Первый светофор установили 10 декабря 1868 в Лондоне, возле здания Британского парламента, задолго до распространения автомобилей. Его создал специалист по железнодорожным семафоров Джон Пик Найт.

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Дата
21
декабря

Первый регулировщик изменил культуру дорожного движения

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