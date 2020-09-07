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понедельник, 07 сентября 2020 18:01

Перевозит 9,6 тонны и имеет запас хода в 200 км - шведы представили электрогрузовик

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Автор: InsideEV’s
  Новый шведский электрогрузовик
Новый шведский электрогрузовик

Недавно шведский стартап по производству электрокаров Volta Trucks представил экологический грузовик Volta Zero.
Электрическая машина весом в 16 тонн специально разработана для грузовых перевозок в пределах города. Аккумуляторы обеспечивают запас хода от 150 до 200 км, мотор - скоростью до 90 км/ч, а отсутствие ДВС позволяет разместить водительское место по центру кабины и гораздо ниже, чем обычно.
Водитель машины может видеть дорогу на 220 градусов, этим самым сводит к минимуму слепые зоны. В кузов помещается 37,3 кубометра груза массой до 9,6 тонны.

"Каждый Volta Zero удалит из атмосферы города тонны СО2, но мы считаем, что устойчивость - это нечто большее, чем просто выхлопные газы, поэтому мы задумались о защите природы в подборе всех материалов", - заявил руководитель Volta Trucks Роб Фаулер.

Компания Volta Trucks позаботилась и об оформлении кабины. Материал для панели управления разработали совместно с инженерами Европейского космического агентства, структура обшивки состоит из волокон льна и биоразлагаемой смолы. Такое сочетание компонентов не вредит природе, поглощает вибрации внешних раздражителей, при ударе не разлетается на мелкие щепки и держит форму.

Автор: InsideEV’s
  Новый шведский электрогрузовик
Новый шведский электрогрузовик

Первое тестирование фуры планируют в 2021 году. По расчетам компании в 2022 году в эксплуатацию выйдут 500 экземпляров, а в 2025-м электрогрузовики завоюют мир в количестве 5 тыс. экземпляров.

Компания Tesla Илона Маска обновила программное обеспечение собственных электрических автомобилей, представив апдейт под номером 2020.36.

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