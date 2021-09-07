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вторник, 07 сентября 2021 11:43

Определили самые популярные марки электромобилей в Украине

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По общему количеству электрокаров в Украине лидируют Nissan и Tesla. В то же время быстрее всего рыночную долю наращивают китайские бренды JAC и BYD.

На третьем и четвертом месте по темпам прироста - Audi и Porsche. Статистику темпов роста количества электромобилей в Украине по брендам по состоянию на 1 сентября обнародовал директорат цифровой трансформации на транспорте при Министерстве инфраструктуры.

"Nissan имеет прирост в 1196 машин и занимает 18-е место в рейтинге. Tesla на 11 месте с приростом в 4652 машины. Количество электрокаров от Audi и Porsche увеличилось на 77 и 61 процент соответственно. В Украине насчитали 300 электроавтомобилей марки Audi, а Porsche - 124. Преобладают продажи через официальных дилеров", - говорится в сообщении.

Автор: facebook.com/MinInfra.UA
  Статистика темпов роста количества электромобилей в Украине
Статистика темпов роста количества электромобилей в Украине

Неплохие темпы прироста показывают машины марок Peugeot и Hyundai, занявшие пятое и восьмое место соответственно. По общему количеству зарегистрированных электрокаров французская марка имеет на счету 71 электрокар, а южнокорейская - 709.

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В Мюнхене представили электрический внедорожник Mercedes Concept EQG - предсерийный прототип будущего электрического Гелендвагена. EQG является электрической версией поколения G-Class. В прототипе использовали узнаваемый силуэт гелика, включая все знаковые элементы. Электрический внедорожник имеет полный привод, реализованный путем установки отдельного электромотора на каждое колесо. Сохранили также двухступенчатую коробку для повышения тяговых возможностей на бездорожье.

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