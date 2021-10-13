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Обязательный техосмотр: как избежать коррупции при проверке авто

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Обязательный техосмотр: как избежать коррупции при проверке авто
Стоимость технического контроля колеблется в пределах 800-1,3 тыс. грн. Фото: pixabay.com

С сентября 2022 года в Украине возвращают обязательный техосмотр.

В 2011-м его отменили из-за коррупции. Такие риски сохраняются и сегодня. Существуют недобросовестные лаборатории, которые зарабатывают на торговле протоколами, рассказал Gazeta.ua глава Ассоциации безопасности эксплуатации транспорта Дмитрий Гончарук:

"Чтобы избежать коррупции техосмотра, стоит утвердить на уровне закона единые требования европейского образца для всех субъектов. Во время техосмотра требуется обязательная видеофиксация. Нужно автоматизировать передачу показателей с приборов в лаборатории общегосударственной базы данных. Должна быть персональная ответственность эксперта, который проводит техосмотр, за его результаты. Например, в Польше специалист техконтроля, который нарушает требования, лишается права заниматься деятельностью на пять лет".

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Техосмотр запрещает пользоваться транспортом, который не соответствует требованиям. Он помогает избежать опасности на дорогах.

"Преимуществами техосмотра является общий долг всех водителей держать свой автомобиль в надлежащем, безопасном техническом состоянии. Кроме этого, он предотвращает нелегальное переоборудование узлов и агрегатов. Уменьшение уровня загрязнения воздуха выхлопными газами, легче дыхание. Уменьшение шумового загрязнения и возможность пересечения европейской границы" , - говорит Гончарук.

Техосмотр неудобный тем, что нужно тратить время раз в 1-2 года и суммы денег на саму проверку.

"Техосмотр может создать дополнительные хлопоты для водителей, чьи авто не соответствуют требованиям. По итогам проверки они получат перечень несоответствий, которые нужно будет устранить и пройти контроль еще раз. Стоимость технического контроля колеблется в пределах 800-1300 гривен, в зависимости от категории транспортного средства", - говорит эксперт.

5 апреля Министерство инфраструктуры Украины обнародовало законопроект об обязательном техосмотре. Его разработали во исполнение Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.

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