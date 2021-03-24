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среда, 24 марта 2021 20:25

Объявили победителей Автомобиль года в Украине

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Только что обнародовали победителей акции "Автомобиль года в Украине". Церемония проходила в Киеве в Regent Hill. Ее транслировали онлайн.

Вели мероприятие автомобильный блоггер, радиоведущий и член жюри акции Юрий Рыхлик и радиоведущая Маша Виноградова.

В номинации "Легковой автомобиль 2021" победила чешский Skoda Octavia. В номинации кроссовер 2021 лучшим стал французский Peugeot 2008.

Финалистами номинации "Электромобиль / плагин-гибрид" стали Audi e-tron Sportback, Volvo XC40 и Porsche Taycan. Решающими голосами для победителя стали голоса экспертов и победу одержал Porsche Taycan.

Автор: Авто року 2021
  Переможці Авто року 2021
Переможці Авто року 2021


В номинации "Гибрид" абсолютным лидером среди финалистов Honda CR-V Hybrid Mercedes-Benz E-Class и Toyota CH-R стала Honda CR-V Hybrid.

В номинации "Семейный автомобиль" боролись Opel Zafira Life, Ford Kuga и Toyota Highlander. Благодаря общественности победителем номинации "Семейный автомобиль" стал Opel Zafira Life.

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В номинации "Дизайн" по результатам голосов общественности лидировали DS3 Crossback тa Porsche Taycan. Но голоса экспертов финально по сумме баллов определили победителем Porsche Taycan.

В номинации "Соотношение цена / качество" финалистами по сумме баллов стали Citroen C3, Ford Kuga и Skoda Kamiq. Победителем номинации стал Citroen C3.

В номинации "Автомобиль премиум сегмента" мнения общественности и экспертов разделились в тройке лидеров - Audi Q7, Mercedes-Benz E-Class, Porsche Taycan. Победителем по сумме баллов стал Mercedes-Benz E-Class.

В этом году и коммерческие автомобили участвовали в акции и основными лидерами стали Opel Vivaro, MAN eTGE и Opel Combo. Победителем номинации "Коммерческий автомобиль" стал Opel Vivaro.

Автор: Авто року 2021
  Переможці Авто року 2021
Переможці Авто року 2021

В специальной номинации "Спортивная модификация" лидерами голосования стали Audi RS 6, Audi RS 7 и Mercedes-AMG E63 S, но победителем стала Audi RS 6.

В этом году в акции приняли участие 44 модели автомобилей, из которых 25 боролись за победу в главных номинациях - легковой автомобиль 2021 и кроссовер / SUV 2021.

По результатам голосования Общественного жюри за звание лучших в финал вошли Audi A4, Citroen C3, Mercedes-Benz E-Class, Porsche Taycan и Skoda Octavia в номинации "Легковой автомобиль 2021" и Audi Q7, Ford Kuga, Peugeot 2008, Skoda Kamiq и Volvo XC40 в номинации "Кроссовер / SUV 2021". Экспертное жюри протестировали все 10 авто-финалистов и определились с баллами в главных, дополнительных и специальной номинациях. По сумме баллов общественности и экспертов были определены победители. Общий охват акции более 12 млн пользователей.

В 2021 году акция "Автомобиль года в Украине" отмечает юбилей - 20 лет

Автор: Владимир Мукан
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