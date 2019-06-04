Новые BMW превращают в ремейки старых машин

Фото: autocentre.ua

Немецкая компания Everytimer превращу BMW 1 Series в ремейк BMW 2002.

Изменения касаются только внешнего вида. За основу берут кабриолет, сообщает AutoBild.

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Все автомобили оснащают оригинальными передними указателями поворотов. Представители компании отмечают, что на складе BMW еще около 500 комплектов этих деталей.

Цена переработки составляет от 70 до 100 тыс евро. Однако, речь идет о стоимости конверсии. Кабриолет BMW 1 Series нужно предоставить самостоятельно.

В Болгарии в заброшенном гараже нашли 11 новеньких BMW пятой серии. Машины сделанные в 1995 году. Все они без пробега и имеют сверху заводскую пленку.