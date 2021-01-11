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Названы самые популярные среди украинцев подержанные иномарки

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Названы самые популярные среди украинцев подержанные иномарки
Растаможенный секонд-хенд в прошлом году занял 80% первичного рынка легковых авто. Фото: unsplash

2020 года самыми популярными среди ввезенных легковых авто с пробегом стали марки Volkswagen, Ford и Skoda.

В декабре на украинские номера перешли более 40 тыс. подержанных иномарок. Это на 31% больше, чем в аналогичный период 2019-го, сообщает Укравтопром.

Растаможенный секонд-хенд в прошлом году занял 80% первичного рынка легковых авто.

"По итогам 2020 года на украинские номера перешли 353,4 тысячи ввезенных из других стран подержанных легковых авто. Новых машин приобрели 85,5 тысячи. Таким образом, 4 из 5 впервые зарегистрированных в прошлом году легковых автомобилей были импортным секонд-хендом", - говорится в сообщении.

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В Укравтопроме отмечают, что самой популярной среди ввозимых иномарок с пробегом стала Volkswagen. 2020 года украинцы привезли и зарегистрировали 58 518 подержанных авто этой марки. 2-й результат у Ford - 33 811 машин, 3-й у Skoda - 28 782 растаможенных и зарегистрированных авто.

Последний месяц 2020 года отличился рекордным количеством новых легковых автомобилей - 9801 штук. По сравнению с 2019-м, декабрьский рынок вырос на 7%.

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