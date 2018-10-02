Названы самые популярные марки авто

За первый месяц осени украинцы купили 6,8 тыс. автомобилей.
По сравнению с прошлым месяцем спрос упал почти на 8%, сообщает "Укравтопром".
Самый популярный бренд - японская Toyota. Купили 918 автомобилей. Это на 20% меньше, чем в сентябре прошлого года.
На втором месте - французский бренд Renault. Владельцами автомобилей марки стали 697 украинских. Спрос на автомобили уменьшился на 2%.
Третье место заняла немецкая компания Volkswagen. Купили 501 новую машину. Бренд ухудшил свои позиции почти втрое - спрос упал на 34%.
В ТОП-5 оказалась южнокорейская KIA и корейский Hyundai. Приобрели 436 и 407 авто соответственно.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Водители смогут ездить без удостоверения
В первой "десятке" сентября оказались: Nissan - 402 авто, Skoda - 373, Mazda - 326, иSuzuki - 257 и Mitsubishi - 234.
Лидером месяца стал автомобиль Renault Duster. Владельцами этой модели стали 307 человек.
С начала нынешнего года украинцы купили 60,3 тыс. новых легковых автомобилей. Эта цифра на 4% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Комментарии