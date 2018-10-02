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вторник, 02 октября 2018 12:41

Названы самые популярные марки авто

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Названы самые популярные марки авто
Лидер сентября - Renault Duster. Фото: auto.bigmir.net

За первый месяц осени украинцы купили 6,8 тыс. автомобилей.

По сравнению с прошлым месяцем спрос упал почти на 8%, сообщает "Укравтопром".

Самый популярный бренд - японская Toyota. Купили 918 автомобилей. Это на 20% меньше, чем в сентябре прошлого года.

На втором месте - французский бренд Renault. Владельцами автомобилей марки стали 697 украинских. Спрос на автомобили уменьшился на 2%.

Третье место заняла немецкая компания Volkswagen. Купили 501 новую машину. Бренд ухудшил свои позиции почти втрое - спрос упал на 34%.

В ТОП-5 оказалась южнокорейская KIA и корейский Hyundai. Приобрели 436 и 407 авто соответственно.

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В первой "десятке" сентября оказались: Nissan - 402 авто, Skoda - 373, Mazda - 326, иSuzuki - 257 и Mitsubishi - 234.

Лидером месяца стал автомобиль Renault Duster. Владельцами этой модели стали 307 человек.

С начала нынешнего года украинцы купили 60,3 тыс. новых легковых автомобилей. Эта цифра на 4% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

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