"Назад в будущее", "Охотники за привидениями" и "Бэтмен" - продают уникальные авто из известных фильмов

Три уникальные автомобили из кинофильмов будут продавать в Америке.
Американца Райана Шеридана обвинили в мошенничестве с медицинскими страховками. Теперь мужчина сядет в тюрьму, выплатит четверть миллиона и продаст свои оригинальные машины.
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Американца приговорили к 7,5 годам заключения, а сумма штрафа составляет $ 24 479 939. Для того, чтобы собрать такую сумму, его имущество будут распродавать.
На продажу выставят DeLorean 1981 года выпуска стилизованный под авто из фильма "Назад в будущее", универсал Cadaillac 1959 года выпуска переработан на машину главных героев фильма "Охотники за привидениями" и "Бэтмобиль". Ни один автомобиль не является оригинальным.
Fiat-Chrysler и Peugeot-Citroen получили название для совместного альянса.
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