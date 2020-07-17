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пятница, 17 июля 2020 16:03

"Назад в будущее", "Охотники за привидениями" и "Бэтмен" - продают уникальные авто из известных фильмов
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Бэтмобиль
Фото: U.S. Marshals
Бэтмобиль
Бэтмобиль
Бэтмобиль
Бэтмобиль

Три уникальные автомобили из кинофильмов будут продавать в Америке.

Американца Райана Шеридана обвинили в мошенничестве с медицинскими страховками. Теперь мужчина сядет в тюрьму, выплатит четверть миллиона и продаст свои оригинальные машины.

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Американца приговорили к 7,5 годам заключения, а сумма штрафа составляет $ 24 479 939. Для того, чтобы собрать такую ​​сумму, его имущество будут распродавать.

На продажу выставят DeLorean 1981 года выпуска стилизованный под авто из фильма "Назад в будущее", универсал Cadaillac 1959 года выпуска переработан на машину главных героев фильма "Охотники за привидениями" и "Бэтмобиль". Ни один автомобиль не является оригинальным.

Fiat-Chrysler и Peugeot-Citroen получили название для совместного альянса.

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